Noël 2022 – La sélection idéale de cadeaux signée ABYstyle

Chaque année, c’est la même chose. Noël est imminent et il vous reste une poignée de cadeaux à faire à des proches. Sans trop d’idées en tête (et avec un budget loin d’être infini), vous arpentez les magasins bondés à la recherche du présent idéal, celui qui fera plaisir sans trop débourser. Un livre sur les plus beaux coins du Poitou-Charentes ? Une box pour déguster du vin peut-être ? Non, mieux, le dernier album des Trois Cafés Gourmands ? Oubliez tout ça et tournez-nous plutôt vers ABYstyle.

ABYstyle est la marque numéro un en Europe des produits dérivés pop culture sous licences officielles avec plus de 220 licences au compteur. Jeux vidéo, cinéma, séries, mangas et comics, il y en a pour tous les goûts. Pokémon, Naruto, Batman, Harry Potter, God of War, Star Wars, la liste est longue et vous trouverez forcément une licence idéale pour un présent. Et comme on est plutôt sympathique et qu’on souhaite vous faire gagner un maximum de temps (pour jouer encore plus), on vous a préparé une sélection de cadeaux qui parlera au plus grand nombre. Tous les articles listés sont à retrouver sur le site d’ABYstyle :

Bouteille Assassin’s Creed (même les assassins ont soif entre deux sauts de l’ange)

Tapis de souris carte World of Warcraft (pour mieux se situer en Azeroth)

Coffret cadeau verres XXL League of Legends (quoi de mieux qu’un grand verre de coca durant ses matchs ?)

Mug thermo-réactif God of War (Kratos ne jure que par le thé vert)

Cadre Call of Duty (votre amour pour la licence jusqu’au bout des murs)

Coussin Pokéball Pokémon (pour jeter sur vos amis en criant « attrapez-les tous ! »)

Mug 3D PlayStation (les vrais savent)

Portefeuille Hearstone (original et très stylé)

On vous invite à consulter le catalogue du site pour trouver d’autres inspirations mais une chose est sûre : vous trouverez forcément un joli cadeau à mettre sous le sapin. Il nous reste plus qu’à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’année. N’hésitez pas à nous partager en commentaire vos plus grandes trouvailles sur le site.

(En collaboration avec ABStyle)