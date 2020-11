5 apparitions de L’étrange Noël de Monsieur Jack dans un jeu vidéo

Amateur de citrouilles hantées et de squelettes en costume, ce terrifiant article sur L’étrange Noël de Monsieur Jack devrait faire frissonner vos petits cœurs nostalgiques. À travers cinq jeux vidéo, nous allons explorer les plus grandes adaptations du roi de l’épouvante, allant des petites apparitions, jusqu’aux gros titres Disney pensés exclusivement pour l’univers de Tim Burton.

Alors, sans perdre plus de temps, et pour reprendre les célèbres mots inaugurant ces festivités : “C’est ça Halloween, les citrouilles vont mourir de trouille !”

Meteos Disney

Le premier titre sur lequel nous allons nous pencher est un puzzle-game sorti en 2007 sur Nintendo DS, Meteos Disney, qui nous invite à résoudre des niveaux à la Candy Crush afin de déclencher diverses animations à l’écran.

Plusieurs niveaux seront centrés sur l’univers de L’étrange Noël de Monsieur Jack, pour proposer multiples petites scénettes évoluant dans les lieux cultes du film selon votre score. De la colline aux spirales à la ville de Noël, à vous d’empêcher Oogie Boogie d’envahir votre écran en reliant chauves-souris, citrouilles et autres fantômes tout en repoussant les assauts qui compliqueront vos parties.

Meteos Disney propose aussi des mondes inspirés d’autres œuvres des classiques d’animations telles que Lilo & Stitch ou bien encore Pirates des Caraïbes. Le titre fait suite au sobre Meteos, sorti deux ans plus tôt sur la même console, qui s’inspirait ouvertement de Tetris dans ses mécaniques de gameplay.

Disney Infinity

Le nom du second jeu vous sera probablement familier, d’autant plus si vous avez des jeunes joueurs dans votre entourage. Disney Infinity, sorti en 2013 sur toutes les plateformes, reprend le principe à la Skylanders des figurines transposables dans le jeu, mais avec la pléthore de personnages appartenant à Disney.

Il vous faudra donc vous munir des petites statuettes à l’effigie de vos héros préférés, vendues séparément avec de multiples petits disques qui apportent des accessoires, afin de pouvoir profiter du large contenu semblable à un véritable coffre à jouets.

Parmi les différents personnages jouables, vous aurez donc évidemment l’occasion de retrouver Jack Skellington ou sa tendre Sally dans des décors inspirés du film (ou vos propres cartes créées à l’aide des matériaux tirés de la ville d’Halloween), ainsi que deux costumes alternatifs disponibles en associant la figurine avec des disques, l’un permettant de changer Jack en roi des Citrouilles tandis que l’autre lui permet de revêtir sa tenue de Perce-Oreilles.

Il est aussi amusant de noter que chaque personnage jouable possède une capacité spéciale. De ce fait, Jack et Sally partagent la même capacité que Sully de Monstres & compagnie, qui leur permet d’effrayer les adversaires d’un cri associé à une pose théâtrale.

La figurine arbore quant à elle un design plus rond et cartoon que l’apparence que l’on connaît habituellement au personnage, tout en restant fidèle à l’esprit de l’œuvre originale grâce à une collaboration avec Tim Burton lui-même. Il est à noter que la figurine de Jack, sortie seulement quelques mois après Disney Infinity lors d’Halloween, fait partie des ventes les plus populaires du jeu au point qu’une seconde réédition fut nécessaire pour satisfaire tous les joueurs.

Kingdom Hearts

Pour notre troisième entrée de cette liste, ce n’est pas seulement d’un jeu, mais d’une saga entière dont nous allons parler. L’incroyable série des Kingdom Hearts, qui mélange à merveille les univers de Disney avec les personnages de Final Fantasy dans une histoire totalement inédite.

Après des mois de négociations avec la boîte de la souris aux grandes oreilles, c’est finalement en 2002 que le premier volet verra le jour. Kingdom Hearts inclura évidemment des grands classiques d’animation très populaires, tels que Hercule, Alice aux pays des merveilles ou celui qui nous intéresse aujourd’hui : L’étrange Noël de Monsieur Jack.

Si lors de sa première visite à Halloween Town, Sora, le personnage principale de Kingdom Hearts, avait croisé un Jack Skellington qui tentait de donner un cœur au sans-cœur (créature issue du bestiaire propre à la saga) dans l’espoir de contrôler ces monstres.

Le second volet de la série nous invitait quant à lui à visiter une plus grande partie du monde de Jack, pour aller jusque dans la ville de Noël afin d’affronter l’odieux Oogie Boogie dans l’atelier du Père Noël lui-même. Sora et ses compagnons auront aussi le droit à moult transformations : le garçon devient un vampire ou un sympathique petit père noël tout de sombre vêtu lorsqu’il passe la porte des fêtes.

Jack sera de toute évidence un allié puissant de votre équipe, usant de sorts de flammes pour incendier les monstres sur son chemin, et permettra des attaques coopératives avec Sora accompagnées de sympathiques animations de combat fidèles à l’esprit de l’univers.

La ville d’Halloween pourra être visitée dans les quatre premiers jeux de la série, Am, Stram et Gram faisant même la rencontre d’un autre personnage important de Kingdom Hearts en la personne de Roxas dans Kingdom Hearts 358/2 Days.

Le Roi des Citrouilles

Les deux derniers jeux de cette liste partagent quelques similitudes, car étant les premiers jeux pensés uniquement pour adapter l’univers de l’étrange Noël de Monsieur Jack, mais ils se placent également dans la trame scénaristique du film.

Le premier, dénommé Le Roi des Citrouilles, sorti sur Gameboy Advance en 2005, se déroule avant les événements du long-métrage. Dans la peau de Jack en pleine organisation de son premier Halloween en tant que Roi des Citrouilles, vous ferez la déplaisante rencontre de celui qui deviendra son futur plus grand rival : l’infâme Oogie-Boogie.

Le Roi des Citrouilles nous plonge dans une aventure d’action/exploration proche d’un Metroid ou Castelvania, pour explorer la ville d’Halloween. Vous débloquerez au fur et à mesure de votre progression un large arsenal d’armes, dont un crapaud en guise de pistolet offert en premier lieu par le Dr. Finklestein. Cela est accompagné de multiples transformations typiques du personnage qui lui permettront de passer à travers des obstacles infranchissables au premier abord.

Le jeu a connu un succès critique plutôt positif, mérité de par sa durée de vie plus qu’acceptable sur la console portable de Nintendo, mais a surtout été porté par l’excellent accueil qu’avait connu son prédécesseur sur PlayStation 2…

La Revanche d’Oogie

Le dernier jeu, quant à lui, nous propose de vivre la suite des aventures de Jack Skellington après son désastreux Noël. La revanche d’Oogie, sorti sur PlayStation 2 et Xbox première du nom en 2004, mettait la barre un chouïa plus haut que son homologue sur console portable.

Toujours dans un jeu d’action-aventure, cette fois, le titre est clairement inspiré d’un certain Devil May Cry (dont il partage le même éditeur) dans son gameplay fluide et rapide, à travers une fidèle ville d’Halloween que nous propose de parcourir Capcom.

Mais pas que, car un peu plus loin dans l’aventure, il vous sera encore une fois possible d’explorer une nouvelle version de la ville de Noël, ainsi que visiter succinctement l’intégralité des portes des fêtes desquelles s’est emparé l’infâme Oogie-Boogie.

L’arsenal de Jack s’étoffe aussi avec cet épisode. Non seulement il retrouve ses éternels costumes de Noël et d’Halloween pour gratifier ses adversaires respectivement de cadeaux piégés et pouvoirs de feu, mais la grosse nouveauté de cet épisode est la voleuse d’âmes créée par le Dr Finklestein, semblable à une lame de slime malléable enroulée à son poignet qu’il peut étendre et déformer à volonté pour fendre ses adversaires.

La cerise sur le gâteau est l’attention portée à l’univers musical du jeu, que ce soit via les reprises instrumentales des chansons du film qui habillent la plupart des niveaux, mais surtout à travers de véritables shows de comédie musicale qui ponctuent chaque affrontement de boss, à travers de retors QTE rythmiques nécessaires à l’achèvement de votre ennemi.

La revanche d’Oogie est donc un excellent titre, à la difficulté certes pas aussi retors que le chasseur de démons dont il s’inspire, mais suffisante pour représenter un défi convenable à tout type de joueurs. Une véritable perle pour les inconditionnels du maître de l’effroi, et un jeu de référence pour tous ceux qui souhaiteraient faire une adaptation digne de ce nom d’un univers qui a su faire vibrer le cœur d’une communauté passionnée.

Voilà qui conclut ce terrifiant tour des jeux inspirés par le film L’étrange Noël de Monsieur Jack, et le moins qu’on puisse dire, c’est que qu’importe le médium, un grand soin et respect est apporté aux adaptations de l’œuvre éponyme.

Que ce soit avec des apparitions fidèles, ou des véritables lettres d’amour à cet univers cauchemardesque dans de généreux titres estampillés du roi des citrouilles, nul doute que les gamers amateurs de l’ambiance de Tim Burton trouveront leur bonheur en écumant les sombres rues de tous ces Halloween Town virtuel.