Une édition e-sport pour remplacer les véritables 24h du Mans

Les 24, comme on dit là-bas, c’est l’événement annuel d’ampleur pour la ville du Mans qui rassemble des centaines de milliers de fans d’automobiles de par le monde pour quelques jours de présentation de bolides et de courses. Une course légendaire qui ne verra pas le jour cette année hélas, à cause du coronavirus. La ville sarthoise a donc fait preuve d’audace en proposant une version e-sport de qualité pour les 24h du Mans.

C’est France.tv qui sera en charge de la réalisation de cette version inédite des 24, via une course virtuelle que vous pourrez suivre en direct pendant les dates réelles de la compétition d’origine (les 13 et 14 juin). Pour l’occasion, la chaîne web s’est payé les services de deux YouTubeurs plutôt connus, Depielo et Hydro (qui totalisent à eux deux à peu près 150k abonnés) qui seront aux commandes des commentaires. Ils seront épaulés par des pros du secteur, les journalistes Christian Choupin et Gaël Robic.

Côté compet’, on retrouvera des e-gamers pro qui feront face à de véritables pilotes de Formule 1. Vous pouvez d’ailleurs suivre les différentes pastilles vidéos de Depielo et Hydro, qui feront régulièrement la présentation des différents protagonistes de la course, ainsi que du système mis en place pour assurer ce 1er événement e-sport des 24h du Mans.

Cet événement confirme d’ailleurs la légitimité grandissante du sport virtuel, lui qui s’assoit de plus en plus souvent à la même table que les sports IRL. À ceci près que pour la première fois, le jeu vidéo compétitif ne jouera pas seulement le faire-valoir, puisqu’il sera la seule représentation des 24h du Mans sur la période, une compétition IRL étant toutefois prévue pour septembre. Une crédibilité nouvelle qui devra faire ses preuves aux yeux du grand public, mais qui aura au moins le mérite d’avoir fait un petit pas dans la reconnaissance de l’e-sport en tant que sport en lui-même.

Programmation des commentaires de ces 24 Heures du Mans virtuelles (diffusion en direct en intégralité) :

Samedi 13 juin

De 14h45 à 16h30 (premier duo : Gaël Robic / Depielo)

Puis de 20h à 21h30 (deuxième duo : Christian Choupin / Hydro)

Dimanche 14 juin

De 9h à 10h30 (premier duo : Gaël Robic / Depielo)

Puis de 13h45 à 15h15 (deuxième duo : Christian Choupin / Hydro)