Ys IX: Monstrum Nox s’offre une démo à quelques semaines de la sortie

Déjà sorti au Japon depuis un bon moment, Ys IX: Monstrum Nox s’apprête maintenant à sortir chez nous, et comme en atteste notre test, le dernier épisode de la licence ne laissait présager que du bon pour la suite. Toujours moquée pour la qualité médiocre de ses graphismes, la série des Ys n’en est pourtant pas moins, à qui sait voir au-delà des apparences, une superbe licence d’action, au gameplay aussi dynamique que jouissif. En parlant de graphismes, cet épisode Ys devrait vraisemblablement être le dernier de la série à exploiter l’ancien moteur graphique maison du studio, et nous devrions donc voir une belle avancée à ce niveau dans leurs prochaines productions à venir sur PS5.

En attendant, même avec du retard, Ys IX: Monstrum Nox arrive finalement chez nous, et s’offre même une petite démo, et croyez-nous, le “petite” s’apparente presque à un euphémisme pour vous l’a décrire. Si Bravely Default II se targue en ce moment d’avoir une démo jouable de 5 heures, Ys IX: Monstrum Nox se paye lui une démo de 20 minutes montre en main, avec deux environnements différents, qui vont vous permettre de vous familiariser un peu avec la nouvelle direction donnée à la série dans cet épisode.

Avec seulement 10 minutes par environnement, il faut bien dire que nous n’avons pas vraiment eu le temps de nous faire un réel avis, mais si dans l’absolue l’ajout de la verticalité semble être intéressant, nous espérons que le level-design sera plus inspiré que ce que nous avons pu voir ici, et que la caméra se montrera plus véloce dans des décors plus ouverts. Au-delà de ça, le jeu semble conserver toutes les qualités de l’excellent huitième opus. Pour vous faire votre propre avis en tant que fan de la série ou en tant que néophyte, cette démo est disponible sur le PS Store en vous rendant sur la page dédiée.

Enfin, Ys IX: Monstrum Nox sortira donc le 5 février sur PS4 dans un premier temps, accompagnée d’une traduction française, et devrait normalement voir le jour aussi sur PC et Switch d’ici l’été, tout du moins, si aucun souci n’est rencontré d’ici là par l’équipe.