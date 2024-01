Yasha: Legends of the Demon Blade – Bienvenue chez les démons !

Si 2024 a déjà des titres à faire valoir, le programme est encore loin d’être complet. Il est évidemment amené à s’étoffer – même si on ne s’attend pas à une année aussi faste que la précédente, qui a été assez particulière. Alors, il va sans dire que l’on est curieux de voir ce que l’on nous réserve, que ce soit à l’endroit des blockbusters ou des productions modestes. Et justement, notre curiosité est quelque peu servie quant à l’une de ces dernières, avec le dénommé Yasha: Legends of the Demon Blade.

Produit par le studio taïwanais 7Quark – dont c’est apparemment le tout premier titre – ce futur jeu prévu pour le mois d’octobre 2024 aura pour objectif d’envoyer le joueur visiter une époque déjà maintes fois mise en avant: Edo. Un cadre qui, on en conviendra, n’est pas très original. À juste titre, on se souviendra notamment d’œuvres comme Like A Dragon: Ishin! ou encore le dernier Fate/ Samurai… Mais, rien de plus normal, la période se prête sans mal à toutes sortes d’utilisations par diverses formes d’arts.

Pour cause, Edo est une sorte d’idéal convoquant tout un imaginaire qui a certes trait à l’Histoire, mais aussi à la mythologie. Et ici, cette dernière donnée aura toute son importance, l’histoire de Yasha mettant effectivement en scène des créatures variées. Le monde qui nous est dépeint est un monde troublé où humains et démons se confrontent, l’équilibre qui maintenait la paix ayant été brisée par le terrible « renard à neuf queues ».

Ce chaos, c’est en compagnie de trois héros ( un « ninja immortel », « un samurai féroce » et un « émissaire démoniaque ») que nous serons amenés à le côtoyer. Et, si l’on se fie aux éléments descriptifs et surtout à la vidéo diffusée, l’aventure semble avant tout placée sous le signe de l’action. Les passages sur lesquels on attire notre attention paraissent effectivement être d’une fluidité et nervosité certaines.

Doté d’une DA digne d’un anime – ce qui là encore est assez commun –Yasha: Legends of the Demon Blade est décrit comme un RPG proposant des éléments de Roguelite et comportant un contenu qui se veut assez complet. C’est ainsi que l’on nous promet une grande diversité, comme des scénarios propres à chacun de nos protagoniste, un nombre de compétences considérables, etc.

Cela garantit-il pour autant une expérience agréable ? Et bien, rendez-vous en fin d’année (sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC et Switch) pour se faire sa petite idée.