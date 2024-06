Yacht Club Games – Une pelletée d’annonces autour de Shovel Knight !

C’est au tour de Yacht Club Games de profiter du tunnel d’annonces et de festivals divers de l’été initié par le désormais bien connu Summer Game Fest de Geoff Keighley. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le studio californien s’est montré généreux en proposant un contenu riche autour de sa licence phare : Shovel Knight. Détaillons tout cela ensemble.

Shovel Knight 2

C’est quelque chose qu’on n’attendait plus. Comme un mirage lointain, une chimère qu’on évoque pour faire rêver les gamers et se remémorer de douces émotions, puisque cela fait déjà dix ans que le chevalier à la pelle a creusé son trou dans le monde du jeu vidéo indépendant. Sean Velasco, co-fondateur du studio, de préciser que ce Shovel Knight 2 est bel et bien une réalité depuis plus longtemps qu’on ne le pense. Il s’agirait vraisemblablement pour Yacht Club Games d’engager le virage de la 3D. Ambitieux mais conscient des attentes, il déclare :

« Nous avons l’intention de construire une expérience qui honore l’héritage de Shovel Knight, mais qui inclura aussi des mécaniques de gameplay innovantes à en créer des séismes »

Il va sans dire qu’il est encore un peu tôt pour parler d’une quelconque plateforme. C’est sans doute le morceau de la conférence le plus alléchant, et pourtant, le reste ne manque pas d’intérêt.

Shovel Knight : Shovel of Hope DX

Dans cette compilation, le joueur pourra revivre l’aventure originelle avec pas moins de vingt protagonistes différents au gameplay unique. Incluse naturellement, l’extension Plague of Shadows sera de la partie, ainsi que la préquelle Specter of Torment et tout le reste du contenu additionnel proposé tout au long des nombreuses mises à jour du soft. Cependant, droits d’auteur oblige, la compilation se verra sarclée des guest stars qui ont fait leur apparition au fil des ans dans le jeu : Sayonara Kratos de God of War et les Battletoads de Microsoft.

Mais qu’importe, le studio nous réserve tout de même quelques features inédites histoire de justifier l’existence de ce Shovel Knight de luxe. En vrac, un mode multijoueur en coopération ou en ligne ; des cheatcode pour pimenter l’expérience ou encore une fonction de rewind pour revenir sur un saut malencontreusement loupé (très à la mode dans les ressorties de jeux rétro depuis quelques années, comme dans Gynoug par exemple). Pour l’heure, ce menu maxi best of est annoncé uniquement sur PC pour une date inconnue.

Shovel Knight Dig : Wicked Wishes

Dernier ajout de contenu pour Shovel Knight Dig, cette extension nous propose d’aller se mesurer à une étrange guilde secrète menée par Hoofman, un homme-cheval (ne posez pas de question !). Dans des niveaux générés aléatoirement – puisqu’il s’agit d’un roguelite – des missions diverses et variées nous attendent pour progresser dans la hiérarchie de la guilde. L’extension, comme vous pouvez le constater dans le trailer suivant, s’annonce riche en contenu et sera disponible cet été.

Shovel Knight Pocket Dungeon : Paradox Pack

Pour clore cette farandole centrée sur le chevalier à la vive pelle, c’est le puzzle-game Shovel Knight Pocket Dungeon qui se fend d’une mise à jour gratuite. Ainsi, ce sont deux personnages jouables supplémentaires qui viennent se mêler aux festivités. L’Enchanteresse (présente également dans Shovel Knight: Shovel of Hope DX) pourra sacrifier deux points de vie pour opérer une attaque tout autour d’elle tandis que Chester, le marchand, bénéficiera de tarifs avantageux dans les commerces. Deux nouvelles zones qu’on nous promet riches en challenge, nommées la Cité Perdue et l’Explodatorium nous proposeront leurs lots de reliques, secrets et blocs à creuser. Tout comme pour Shovel Knight Dig, il s’agit là de la dernière mise à jour de contenu prévue par Yacht Club Games et ça arrivera cet été.

Mina the Hollower

En outre, Yacht Club Games fait une petite update sur l’état de santé de son tout nouveau projet, Mina the Hollower. Et les nouvelles sont bonnes ! En effet, ce délicieux bonbon néo rétro auparavant connu sous le nom de projet Gothic, et développé sur son temps libre par Alec Faulkner, un employé du studio, vient de monter en gamme. Suite à une campagne de financement participatif fructueuse, et à l’étonnement des gens du studio, le projet a pris beaucoup d’ampleur. Initialement conçu comme un modeste et évident hommage aux Zelda de la Gameboy Color, Mina the Hollower s’est vu gagner d’avantage d’éléments de RPG et un open world plus dense, si bien que le studio espère nous en montrer plus dans un avenir proche. On a hâte !