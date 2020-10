World of Warcraft: Shadowlands – L’extension se voit repousser

Alors que son arrivée était prévue pour le 27 Octobre prochain, Shadowlands, la huitième extension du célèbre MMO, se voit repousser à une date ultérieure.

Ce fut le 1er Octobre, via son compte Twitter officiel, que Blizzard a annoncé la triste nouvelle pour tous ceux et celles qui attendaient ce nouveau chapitre sur les terres d’Azeroth (ou plutôt de l’Ombreterre).

La compagnie explique que ses développeurs ont besoin de plus de temps pour achever une extension qu’ils qualifient eux même de “trés complexe”. Sans compter que la situation du COVID-19, et par conséquent le travail à domicile, ne leur a pas facilité la tâche. Néanmoins, Blizzard précise que l’extension est dans son ensemble terminée.

Les zones, la campagne, les quêtes de niveau supérieur et bien sûr l’histoire sont tous prêt. Il est surtout question de quelques finitions, en particulier concernant le endgame. Et quand on sait à quel point le endgame peut être parfois bâclé, l’on comprend que Blizzard veuille prendre son temps pour livrer une extension peaufinée comme il se doit.

Mais alors, quand peut on espérer voir débarquer Shadowlands ? Bien que n’ayant pas de date de sortie à transmettre, les équipes de Blizzard espère pouvoir ouvrir les portes de L’Ombreterre d’ici la fin de l’année.

Les fans déçus pourront toujours se réconforter avec l’arrivée le 13 octobre du pré-patch, qui sonnera l’arrivée de quelques nouveautés. À savoir, un leveling remanié, la nouvelle zone de départ “L’île des confins de l’exil” et de nouvelles options de customisation de personnage.

On vous recommande également de jeter un œil à la série de court-métrages “Les Éternités” qui présente les 4 factions de Shadowlands. C’est disponible sur Youtube et c’est un petit plaisir pour qui s’intéresse au lore de World of Warcraft.

Et vous ? Cette annonce vous plonge t’elle dans un profond désespoir ? Attendez vous Shadowlands ? Dites nous tout en commentaire. Pour ceux et celles qui désireraient plus de détails, voici le message officiel de Blizzard accompagné d’une traduction juste en dessous.