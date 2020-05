World of Tanks – L’Acte II en détail

World of Tanks continue de fêter ses 10 ans avec un second acte pour toujours plus de nouveautés, de surprises et de cadeaux. Que nous réserve l’Acte II ce mois-ci ? “Conquérir le Monde”, tel est son nom, sera disponible à partir du 18 mai jusqu’à l’aube du 15 juin. Soyez d’ores et déjà prêt à armer vos chars.

Revenons aux années 2012/2013, l’époque à laquelle World of Tanks était en train de conquérir le monde. Alors que le char lourd T30 américain devient un chasseur de chars de rang IX, les voix nationales arrivent en jeu. Font rage les premières batailles en Assaut et Batailles impromptues. Les chars peuvent alors décoller grâce aux nouveaux effets physiques.

En l’honneur du dixième anniversaire, World of Tanks décide de faire venir un élément jamais officiellement intégré, le klaxon, le temps d’une semaine de phase active. En 2011, lors de la mise à jour 0.7.0, le klaxon a été testé lors de parties. Même si son côté fun était au rendez-vous, cela n’apportait rien au jeu en lui-même. Seuls les plus anciens s’en souviendront.

Cet élément loufoque sera disponible le temps d’une semaine dans tous les modes de jeu, carte globale y compris. En seront familiers les commandants ayant joué avec les chars à barillets italiens.

Vous pouvez utiliser le klaxon trois fois de suite ou à n’importe quel intervalle. Son volume est réduit à chaque nouveau coup de klaxon.

Après plusieurs coups de klaxons d’affilée, un temps intervient pendant lequel le klaxon commence son « rechargement ».

Le temps de rechargement dépend du nombre de fois que vous avez actionné le klaxon et il peut durer entre 30 entre 60 secondes.

Lorsque le temps de rechargement est terminé, vous pouvez réutiliser le klaxon.

Le son du klaxon change selon le poids de votre véhicule. Le klaxon existe en trois versions :

Pour les véhicules légers jusqu’à 18 tonnes

Pour les véhicules pesant entre 18 et 40 tonnes

Pour les chars lourds pesant plus de 40 tonnes

Testez ici les sons des chars. Faites attention, le klaxon sera activé par défaut et il sera possible de l’entendre dans un rayon de 200 mètres.

Du 18 mai au 25 mai, attelez-vous aux nouvelles missions de phases que vous ont concoctées les équipes de World of Tanks. Toujours le même principe, trois séries de trois missions.

Voici seulement quelques exigences sinon ce serait trop facile. Vous devrez infliger un total de 7 500 points de dégâts en autant de batailles que nécessaires. Cependant, ce sera seulement accepté à bord de véhicules de rang IV ou plus, une fois par compte et lors de Batailles aléatoires ou encore de Grandes batailles. Une belle récompense est à la clé : 10 Pièces d’anniversaire.

Une fois toutes les missions d’Anniversaire de la phase active de l’Acte II réalisées, vous recevrez une clé dorée qui vous rapprochera encore un peu plus de l’unique style 3D pour le T30. Pour mettre la main sur cette récompense exclusive, vous devez obtenir trois clés dorées.

Les fameuses missions de répit seront disponibles du 25 mai au 1 juin. Bien sûr, il y aura des conditions comme détruire au moins un véhicule ennemi lors d’une bataille, seulement une fois par jour, à bord de véhicules de rangs IV ou plus lors de Batailles aléatoires ou de Grandes batailles. Vous pourrez ainsi remporter 15 Pièces d’anniversaire. Préparez vos chars et à l’attaque!