White Day 2 s’annonce dans le plus simple appareil et sans fioriture

Voilà une annonce que l’on n’attendait pas, surtout vu l’historique de la licence. White Day, porte-étendard du survival-horror sud-coréen, va donc se voir offrir une suite qui s’intitulera White Day 2: The Flower That Tell Lies. Annoncé via un teaser ne montrant ni gameplay, ni plateformes de sorties ou encore une quelconque fenêtre de parution, autant dire que l’on est pour le moins aussi surpris qu’intrigué par une telle sortie.

Pour la petite histoire, White Day: A Labyrinth Named School est la version PC et PlayStation 4 de The School: White Day, un jeu mobile sorti sur iOS et Android en 2015. Le “remake” est lui parut en 2017 pour surfer sur le succès fulgurant de l’original, mais n’a malheureusement pas du tout rencontré le même accueil critique et commercial, la faute a des mécaniques de jeux trop sommaires, une réalisation technique à l’ouest et finalement a une aventure un peu tiédasse.

Voilà donc qu’une suite est annoncée pour la deuxième fois en 3 ans. Oui, vous avez bien lu, pour la deuxième fois, car pour 2018 avait été prévu un certain White Day 2: Swan Song qui semble avoir donc été annulé et remplacé, sauf s’il a tout simplement été renommé entre temps. Aucune indication n’a été donnée par Sonnori Corporation à ce sujet précis.

Tout ce que l’on sait c’est que de base Swan Song devait être un prequel et donc raconter les événements antérieurs à ceux qui se sont déroulés dans A Labyrinth Named School, et il est vrai que le scénario était l’une des bonnes surprises du jeu et méritait un développement plus élaboré. Cette fausse suite devait aussi être jouable en VR histoire surement de nous proposer une expérience plus immersive et effrayante. Chose que l’on a vu arriver d’ailleurs avec White Day VR : The Courage Test sorti en octobre dernier.

Voilà, comme vous l’aurez aisément deviné, on ne sait rien de White Day 2: The Flower That Tell Lies hormis qu’il existe et est en développement, mais nous ne manquerons pas de vous apporter de plus amples informations sur cet épisode dès que nous en aurons. Au moins vous pourrez vous consoler avec le trailer d’annonce…