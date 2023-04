Waypoint fermé par Vice

C’est sur Twitter que la nouvelle a été annoncée par Patrick Klepek, le média Waypoint fermera ses portes au mois de Juin, une décision que l’on doit à son propriétaire Vice, et qui fait suite à un plan de réduction des coûts initié depuis octobre dernier (parmi ses coûts l’antenne française du site qui a également du fermer ses portes). Un plan lui-même conséquence d’une gestion hasardeuse. Lancé en 2016 comme une évolution de Vice Gaming, Waypoint était un média à part entière, proposant des articles et des podcasts. Mais surtout, Waypoint proposait un regard décalé et réflexif sur le jeu vidéo, un ton jouissif, permis aussi par celui déjà existant de Vice et qui permettait notamment à l’équipe de Waypoint de terminer tous leurs épisodes de podcast par cette phrase « Fuck Capitalism, go home ».

À travers cette formule Waypoint ne se trompe pas de cible et s’ajoute à la liste désormais de plus en plus longues des médias dédiés au jeu vidéo fermant ses portes pour des raisons budgétaires. Ce fut notamment le cas pour Launcher, la section jeu vidéo du Washington Post, mais aussi pour les sites GameSpot et Giantbomb, tous deux concernés par un plan de licenciement.

Le point commun entre tous ces médias ? Une volonté d’indépendance, vis à vis des éditeurs évidemment, mais aussi vis à vis des tendances, celles qui poussent à la désinformation ou aux débats stériles. Un mantra qui se rapproche de celui prôné par l’équipe de Gamekult qui a préféré claquer la porte que de voir son indépendance rognée. Un constat alarmant qui chaque jour fragilise ceux qui voudraient proposer aux joueurs autre chose que du clickbait ou du contenu sponsorisé.

Malgré le lancement d’une formule d’abonnement nommée Waypoint + qui permettait à ses abonnées d’accéder à du contenu exclusif, le média n’a pas réussi a être suffisamment rentable pour convaincre les exécutifs de Vice. Comme dirait l’autre : « Fuck Capitalism, go home »