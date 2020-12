War of the Visions / Final Fantasy IV – Un event crossover pour les fans de la licence

Ha, qu’ils sont vastes et riches, le lore et l’univers de la saga Final Fantasy… On en aura vécu, des aventures palpitantes, des prouesses héroïques, des combats épiques, des histoires profondes, entre la parution en 1989 du tout premier volet, et celle de War of the Visions en cette (peu) glorieuse année 2020…

War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius, de son nom complet, est un tactical-RPG free-to-play (du coup, gacha, of course) paru sur mobile cette année, donc, qui reprend les préceptes du grand Final Fantasy Tactics. Il possède notamment la très bonne caractéristique d’avoir été traduit dans un paquet de langues, dont le français, alors si vous aimez les tactical, les jeux mobiles, mais pas spécialement la langue de Benedict Cumberbatch, n’hésitez pas à tester.

Final Fantasy IV, quant à lui, est un des RPG classiques les plus réussis de la licence, avec son scénario romantique et mélancolique, ses musiques envoûtantes et ses thématiques assez proches finalement d’un Star Wars, version heroic-fantasy. Il paraissait en 1991 (pas chez nous, hein, bien évidemment) et demeure pour votre Humble Narrateur l’un des meilleurs épisodes old-school après le monstre Final Fantasy VI.

Il a notamment été ressuscité sur DS, PC et mobiles en version reliftée 3D, dont chacun se fera sa propre opinion, et a connu une suite, baptisée The After Years.

Pourquoi diantre évoquer Final Fantasy IV dans cet article concernant War of the Visions, nous direz-vous ? Hé bien figurez-vous que, puisque l’univers Final Fantasy est si étendu, l’on peut s’y permettre tous les crossover que l’on souhaite, et comme ce fut déjà le cas avec Final Fantasy Tactics plus tôt dans l’année, FFIV fait actuellement l’objet d’un event dans War of the Visions.

De fait, puisque le concept de War of the Visions, qui se déroule dans l’hostile monde de Lapis, repose sur le fait de pouvoir invoquer des guerriers émanant des autres univers et temporalités de la série principale, pourquoi ne pas se pencher sur la Planète Bleue qui sert de background à Final Fantasy IV ?

Ainsi, et ce depuis quelques jours jusqu’au 15 décembre, le jeu vous propose une tonne de contenu lié à FFIV, avec des missions quotidiennes à effectuer, la masse d’objets à récupérer, du boss-fight spécial contre le fameux Mur Démon et le terrible Golbez (ceux qui ont fait FF IV sachont)… La liste est longue, et vous sera exposée à votre prochaine connexion si vous avez raté le coche.

Mais surtout, l’event FFIV vous offrira directement Cecil, le Chevalier Noir devenu Paladin vertueux après une épreuve ayant remis en question ses convictions dans FFIV, ce dès votre prochaine connexion au jeu. Mais Rosa la healeuse et Kain le Chevalier Dragon ami de Cecil seront également de la partie si vous arrivez à les obtenir, chacun avec ses talents propres.

Vous aurez également droit à la superbe bande-son de ce grand jeu de la Super NES au fil de vos quêtes liées à cet event dédié à Final Fantasy IV, et même dans les menus. War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius est disponible sur iOS et Android pour pas un brouzouf.