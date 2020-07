Untitled Goose Game – L’oie s’en vient cacarder sur vos étagères

Dans un monde où les petits développeurs indépendants ne peuvent pas apporter leurs jeux dans les grandes vitrines des magasins, certains jeux uniquement numériques continuent de faire l’objet de versions physiques plusieurs mois après leur sortie. Le fournisseur de jeu physique iam8bit se dévoue à introduire le monde étrange et merveilleux des jeux indépendants numériques dans le monde matériel. L’une de ces versions est là. Untitled Goose Game sera pourvu d’une édition physique sur PlayStation 4 et Nintendo Switch dès le 29 septembre.

Disponible en pré-commande maintenant et au prix de 34,99€ sur Nintendo Switch et 29.99€ sur PlayStation 4, cette édition de Untitled Goose Game comprend une copie physique du hit indépendant, une carte de la ville du jeu dessinée par l’artiste Marigold Bartlett, un catalogue de vente par correspondance présentant les éléments du jeu et un autocollant anti-oie amusant, le tout dans un beau packaging.

Untitled Goose Game était facilement l’une des expériences de jeu indépendant préférées de nombreux joueurs l’an dernier. Sorti sur Nintendo Switch et PC en septembre 2019 et depuis sur PlayStation 4 et Xbox One, il a remporté une tonne de distinctions tout au long de l’année avec plus d’un million d’exemplaires vendus et même en décrochant le prix du jeu de l’année du DICE Awards 2019.

Malgré sa très faible durer de vie (comptez une à deux heures pour le compléter), il est sans doute l’un des jeux indépendants les plus fun à ne pas louper. Espérons que la vente physique lui donnera un nouveau succès et pourquoi pas, incitera les développeur loufoques de House House à plancher sur une extension, voire une suite. Nous seront ravis de pouvoir cacarder à nouveau.