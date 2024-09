Two Point Museum – Première visite en mars

Après l’excellent Two Point Hospital et le non moins réussi Two Point Campus, Two Point Studios prolonge le plaisir en annonçant la sortie imminente de son prochain titre, Two Point Museum. Le jeu sera disponible le 4 mars 2025 sur PC, Playstation 5 et Xbox Series S/X.

Cette fois, c’est dans la peau d’un conservateur de musée qu’il va falloir vous glisser pour créer les expositions les plus spectaculaires et gérer au mieux la trésorerie des lieux. Et comme ce fut le cas à l’hôpital puis à l’université, on devrait rapidement se rendre compte que la vie au musée est loin d’être un long fleuve tranquille. Comment dénicher de nouvelles raretés pour vos collections ? Que faire pour éviter la présence de voleurs dans votre musée ? Et quel prix fixer à l’entrée pour attirer les touristes en évitant la banqueroute ? Voici quelques unes des nombreuses questions auxquelles Two Point Museum vous demandera de répondre dans les plus bref délais. Une faille dans votre système, et la crise pourrait être irrémédiable.

La force de la recette Two Point, c’est l’humour. Dans les deux précédents opus, tout était fait pour que le sentiment d’amusement ne nous quitte jamais, malgré la réelle difficulté du jeu. On espère retrouver cette patte dans le futur titre, même si on n’en doute finalement pas vraiment. Mais ne nous y trompons pas, derrière le côté résolument fun, décalé et les graphismes cartoons, c’est un vrai jeu de gestion qui vous devrait vous attendre encore une fois.

De nombreux paramètres seront pris en compte, rendant chacun de vos musées unique. À vous de placer vos collections comme bon vous semble, mais n’oubliez pas de garder une certaine logique. Et gérez au mieux les points de vente de souvenirs, la restauration et le bien-être de vos employés, sous peine de voir le public déserter les lieux. En envoyant vos explorateurs aux quatre coins du monde, vous aurez peut-être la chance de découvrir des artefacts anciens réutilisables dans vos futurs lieux de culture. Bref, il devrait y avoir de quoi faire une nouvelle fois, dans ce grand bac à sable que devrait être Two Point Museum.

On attend avec impatience le retour de la licence qui est rapidement devenue l’une des nouvelles références du jeu de simulation. Espérons juste que le studio ne se sera pas reposé sur ses lauriers et aura trouvé de nouveaux moyens de nous surprendre tout en conservant un vrai challenge comme c’est le cas depuis le début. Les pré-commandes sont d’ores et déjà ouvertes, et si vous vous laissez tenter, vous recevrez en exclusivité des objets à l’effigie de Sonic, Tails et Shadow (partenariat avec Sega oblige). De quoi bien débuter votre aventure au musée.