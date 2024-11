This War of Mine – 10 ans et un DLC caritatif en approche

Pour célébrer le dixième anniversaire de son jeu emblématique, This War of Mine, le studio polonais 11 Bit Studios a annoncé un nouveau DLC, intitulé Forget Celebrations. Fidèle à l’esprit du jeu, qui met en lumière le coût humain des conflits, ce contenu additionnel ne se limite pas à sensibiliser : il entend également soutenir plusieurs associations, notamment certaines œuvrant pour la protection des civils en zone de guerre.

Sorti il y a dix ans, This War of Mine reste tristement pertinent avec son propos centré sur les civils pris subissant les affres de guerres absurdes. Ce nouveau DLC propose de suivre l’histoire de Katia, une correspondante de guerre qui tente de survivre tout en poursuivant sa mission : informer sur les atrocités des conflits. Ce récit fictif, profondément ancré dans des réalités actuelles, illustre le message du studio : “La mission du jeu de faire la lumière sur le coût civil de la guerre est loin d’être terminée.”

« 10 ans se sont écoulés depuis la sortie de This War of Mine et le message du jeu reste toujours aussi poignant. En octobre 2024, le jeu a reçu un Prix de reconnaissance spéciale d’Amnesty International. Malheureusement, ce même prix montre que le monde n’est pas davantage pacifique depuis le lancement du jeu en 2014. C’est pourquoi, au lieu d’une grande fête, nous avons décidé de consacrer cet anniversaire à faire ce qu’il faut. This War of Mine: Forget Celebrations est un DLC avec une nouvelle histoire, des objets spéciaux et, surtout, la possibilité de soutenir des personnes dans le besoin. »

L’engagement de 11 Bit Studios va donc bien au-delà du jeu lui-même. Dans un geste remarquable, l’intégralité des recettes du DLC sera reversée à des organisations caritatives : Amnesty International, Liberty Ukraine, War Child, et Indie Games Poland Foundation. Ces associations luttent pour protéger les civils, promouvoir la défense des droits de l’Homme ou encore soutenir l’industrie indépendante du jeu vidéo polonais.

Ce n’est pas la première fois que 11 Bit Studios fait preuve d’initiative et de générosité. En 2022, en réaction à l’invasion de l’Ukraine, le studio avait offert un soutien financier à la Croix-Rouge. La même année, une collaboration avec Humble Bundle avait permis de récolter plus de 27 000 € pour des œuvres caritatives.

This War of Mine ne s’arrête donc pas là, et avec Forget Celebrations, 11 Bit Studios prouve une fois de plus que ses valeurs ne s’arrêtent pas aux mots. En combinant sensibilisation et action concrète, il montre l’exemple à une industrie qui pourrait parfois faire davantage pour les causes qu’elle défend. Attendons maintenant l’annonce officielle du prix et de la date de sortie de ce DLC pour découvrir cette nouvelle aventure et participer à cet élan de solidarité.