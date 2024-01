Preview The Tribe Must Survive – Allumer le feu

Si vous êtes amateurs de jeux de survie à dominante stratégique, un petit nouveau devrait bientôt faire son apparition sur la scène. Développé par Walking Tree Games GmbH (dont c’est le premier jeu), The Tribe Must Survive, vous propose de prendre le contrôle d’une tribu dans sa quête de développement matériel et humain. Et nous avons eu l’opportunité de poser la main sur le titre durant quelques heures pour nous faire un premier avis éclairé.

Afin d’être complètement transparent sur l’expérience proposée, sachez que le jeu est encore en cours de développement, et ne dispose pas encore de date de sortie. C’est une version PC en anglais et sans doute loin d’être finale que nous avons eu l’occasion de découvrir.

Dans The Tribe Must Survive, vous incarnez donc le décideur de l’avenir d’une maigre tribu dans un lieu et une époque inconnus dont les thèmes se rapprochent toutefois de l’âge de pierre. Vous devez ainsi prendre les bonnes décisions pour la faire prospérer. Mais vous vous en doutez bien, les éléments ne vous feront pas de cadeaux et mettront vos capacités de gestionnaire à rude épreuve.

Dès les premières secondes, l’influence d’un grand jeu du genre, Don’t Starve, se fait ressentir. Le visuel en 2D presque cartoon dans un univers sombre fait merveille. Mais comme pour son aîné, derrière cette approche presque enfantine se cache un titre qui s’avérera sans doute difficile à maîtriser.

Comme dans la majorité des jeux du genre, l’aventure commence par l’établissement de votre camp. Il faudra gérer au mieux les ressources à portée de main de vos habitants. Sans surprise, la nourriture, les pierres, et le bois seront les nerfs de la guerre du développement de votre tribu. Sans eux, vos ouailles mourront de faim, ne pourront pas construire de nouveaux bâtiments et ne pourront pas entretenir le feu nécessaire à leur sécurité.

On espère que pour sa sortie, The Tribe Must Survive saura se doter d’un tutoriel bien plus complet que celui auquel nous avons eu droit. Car passé l’explication de la construction des bâtiments (tente, hutte de chasse et recueil de bois), nous avons été lâchés en pleine nature, et ça n’a pas été facile de comprendre toutes les subtilités.

Mais au fait, à quoi votre tribu doit-elle donc survivre ? Eh bien, on ne sait pas vraiment, mais bizarrement, ça fonctionne. Tout juste comprenons-nous que chaque nuit, des créatures rôdent dans l’obscurité et enlèvent les villageois qui ne seraient pas assez proches d’une source de lumière. Cette situation très lovecraftienne est la base même du jeu et toutes vos actions auront pour toile de fond ces créatures invisibles.

Malheureusement, cette menace perpétuelle est presque trop présente sur le jeu, et trop de journées dans notre village ont uniquement servi à l’entretien de notre source de lumière, le feu, au détriment d’autres pans de gameplay selon nous tout aussi intéressants. Bref, gardez en tête que sans bois, votre camp court à sa perte.

Là où Don’t Starve se concentrait sur la survie d’un individu, The Tribe Must Survive apporte une dimension collective et humaine très intéressante. En se développant, votre village découvre la peur des créatures qu’on ne voit pas, mais aussi d’autres concepts comme la religion et la mort. Un système de factions et de groupes pourra même se mettre en place en fonction des croyances de chacun. Choisirez-vous la répression ou la liberté pour votre peuple ?

Cette composante sociale et politique est une superbe idée, et rapproche le titre de certaines mécaniques anciennes à la Age of Empire, avec une petite once de Sim City, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Malheureusement, tout nous a paru un peu trop opaque, et nous avons eu beaucoup de mal à comprendre le fonctionnement de certaines mécaniques et les effets de bon nombre de décisions sur la population.

Après environ cinq heures passées sur le jeu, on peut dire sans hésiter que The Tribe Must Survive a des bonnes idées à la pelle. Mêler des éléments de survie et de jeu de développement de civilisations pourrait faire du titre un must-have dans le genre. À condition de proposer une version finale plus équilibrée. Pour le moment, la dimension survie prend selon nous trop de place, notamment au niveau de la gestion du feu de camp, chronophage au possible pour nos villageois, et par extension pour nous, joueurs.

Nous surveillerons tout de même avec attention le futur du développement, en croisant les doigts pour que le tout jeune studio Walking Tree Games apporte les petites modifications de gameplay qui pourraient faire de The Tribe Must Survive un excellent jeu du genre.