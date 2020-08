The Stanley Parable: Ultra Deluxe – Une arrivée de nouveau repoussée

Le maître des trolls se fait attendre…

Il est une légende du jeu vidéo que beaucoup hissent à un statut de chef-d’œuvre, alors que la plupart ne le connaissent que de nom. The Stanley Parable: Deluxe Edition arrive (très en retard) pour réparer cette injustice, et nous prouver que parfois, c’est le jeu qui joue avec le joueur plus que l’inverse…

Comme énormément de grands titres qui ont aujourd’hui brillé de par leur propre saga, The Stanley Parable: Deluxe Edition était de base un mod alternatif de Half-Life 2, bidouillé par un certain Davey Wreden accompagné par William Pugh qui, sans le savoir, sortent en juillet 2011 probablement le concept de jeu brisant le quatrième mur le plus original ayant vu le jour jusque-là.

Mais qui est ce Stanley, de Stanley Parable: Deluxe Edition ? Eh bien il est, donc vous êtes, avant tout un numéro parmi tant d’autres dans une entreprise mystérieusement vidée de tous ses employés. Malheureusement, le cauchemar de tout fonctionnaire le guette, le jour où il ne reçoit plus aucune indication de la part de ses supérieurs.

Il ne reste donc plus à Stanley que ses propres choix pour s’extirper de cette étrange journée sans fin, aidé par vos propres soins sous les indications moqueuses d’une voix off omnisciente ne manquant pas de railler la moindre de vos actions, en vous faisant parfois douter de la virtualité de votre interlocuteur tant celui-ci semble anticiper vos pensées.

Moult dénouements imprévisibles nous taraudent de découvrir à la fin de cette aventure, certes courte aux premiers abords, mais fourmillant de jeux avec le narrateur et de détails cachés comme des pépites parmi les longs couloirs de l’entreprise. Narrateur qui ne manquera pas de vous faire sourire entre deux vannes satiriques, tout droit adressées à vous derrière votre écran.

Il faudra cependant faire preuve d’une extrême patience, car ce Stanley Parable: Deluxe Edition dirigé par le studio Galactic Cafe et Crows Crows Crows était originellement prévu en 2019, avant d’être de nouveau décalé pour courant 2021, accompagné d’un communiqué des développeurs demandant à la communauté d’attendre, afin de préserver la santé générale de leurs équipes.

C’est donc avec une certaine impatience que nous attendons ce bon vieux Stanley, dans l’espoir qu’il détruise tous les quatrièmes murs de nos chères consoles…