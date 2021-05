The Sinking City – Repassez à la caisse pour la Xbox Series X|S

On pourra dire que The Sinking City aura connu de nombreux déboires depuis sa sortie en juin 2019. Après une longue lutte en interne pour savoir à qui appartenait le jeu, voilà que le jeu développé par Frogwares nous propose enfin une version pour les joueurs des consoles Xbox nouvelle génération. Si cette version améliorée vient corriger pas mal de défauts du jeu, une surprise de taille attend les joueurs, à savoir la nécessité de repasser à la caisse pour obtenir leur jeu même s’il le possédait sur Xbox One.

Cela peut paraître assez anodin dit comme ça, il n’est pas étonnant de devoir repayer un jeu lors d’un changement de console. Malgré cela, avec sa nouvelle génération de consoles, Microsoft a frappé un grand coup en proposant l’option Smart Delivery, qui permet aux joueurs de profiter de la version Xbox One et Xbox Series X|S en un seul achat. Très peu de jeux demandent donc aux joueurs de devoir être rachetés pour en profiter sur next-gen, mais c’est pourtant le choix de Bigben Interactive et Frogwares.

Nul doute que cette décision fait suite aux déboires financiers entre les développeurs et leur ancien éditeur Nacon sur la question des droits de The Sinking City. Toutefois, bien qu’il faille repayer le jeu, ce dernier ne vient pas les mains vides et propose tout un tas d’améliorations comme pour son homologue PS5. Le jeu se dote donc d’une amélioration graphique et de ses effets visuels, mais aussi de meilleurs temps de chargement, d’une 4k Native et enfin il tourne en 60 fps.

De quoi combler le retard technique noté par la presse à sa sortie. Pour les intéressés, sachez que le jeu coûte toujours 49,99 € pour son édition standard et 64,99 € pour l’édition Deluxe. The Sinking City est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et sur Switch.