The Ascent fera son entrée dans le monde des corpos dès juillet !

Helloooooo Night City ! Non, mauvais jeu. Vous l’aurez compris, pour les personnes ayant eu le plaisir de prendre part aux aventures de V et de notre bon vieux Silverhand dans Cyberpunk 2077, le dernier-né de Curve Digital nommé The Ascent s’inscrit dans le genre cyperpunk devenu si populaire ces derniers mois.

Mais alors The Ascent, c’est quoi ? Il s’agit d’un action-RPG lorgnant du côté du twin stick shooter jouable tant en solo qu’en coop qui vous transportera sur la planète de Veles. Sur place, une méga entreprise dirige votre vie entière ! Lors d’une mission routinière, la corpo qui détenait votre vie jusqu’à présent a fermé ses portes sans aucune raison. S’ensuit alors une lutte des pouvoirs pour savoir qui reprendra le contrôle. La rue et son marché noir ou bien les autres entreprises qui n’attendaient qu’un faux pas de the Ascent Group (la méga corporation à laquelle vous appartenez) pour s’emparer du marché.

Bien, maintenant que l’histoire est en place, nous sommes en droit de nous demander : qu’est-ce que The Ascent va nous apporter ? L’expérience proposée par Curves Game n’a pas pour but de vous immerger dans le microcosme de la planète Veles. Il s’agit ici d’un concentré d’action, du shoot and loot en quelque sorte. Là où vous aviez la possibilité de modeler votre V pour en faire un netrunner ou un tank et étiez avide d’explorer Night City, votre personnage ici se verra être pris en plein milieu d’une guerre civile. De ce fait, il s’agira principalement de shooter et survivre au mieux pour avoir les tenants et les aboutissants de la faillite de The Ascent Group.

The Ascent fonctionne en vue isométrique qui ne sera peut-être pas accueillie de manière positive par tout le monde. Là où la vue FPS tend à se démocratiser pour permettre une meilleure immersion dans l’expérience.

Voici donc les quelques éléments dont nous avons connaissance, à savoir également qu’une date a été annoncée pour la sortie du jeu. Si vous souhaitez vous plonger toujours plus dans l’univers cyberpunk, il vous faudra attendre le 29 juillet 2021. Cependant, il est déjà possible de le précommander ! En espérant que The Ascent parvienne à se faire sa propre image et qu’il ne reste pas dans l’ombre du déchu Cyberpunk 2077.