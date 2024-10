Test – The Lake House [DLC] – Alan Wake 2 en plein contrôle

Un an après la sortie de ce magnifique jeu qu’est Alan Wake 2, et au moment de sa parution en édition physique sur PlayStation 5 et Xbox Series, Remedy lâche dans la nature le dernier chapitre de son jeu avec le DLC The Lake House. Ne mettant en scène ni l’écrivain, ni Saga Anderson, il nous propose de découvrir ce qui s’est déroulé dans cette fameuse infrastructure du FBC situé à Cauldron Lake que l’on ne peut visiter durant l’aventure principale.

Alors après une première extension assez folle, mais plus légère, que vaut ce baroud d’honneur de ce qui restera comme le meilleur jeu du studio polonais ?

(Test de The Lake House réalisé sur Xbox Series X via une version commerciale du jeu)

Vous l’aurez sans doute deviné, nous n’avons pas choisi le titre de cette critique au hasard, car plus que jamais, Remedy abat ses cartes et met en marche son Remedy Connected Universe. En réalité, si The Lake House se déroule parallèlement aux événements d’Alan Wake 2, et qu’il en reprend les codes, on est bien plus en présence d’une « bande-annonce » pour Control 2, qu’autre chose. Il est à mettre en parallèle avec la dernière extension de Control d’ailleurs, AWE, qui annonçait alors le retour de l’auteur le plus torturé du jeu vidéo sur les devants de la scène.

Au plus profond des ténèbres

On y incarne donc l’agent Estevez du FBC, déjà présente dans le jeu de base, qui raconte à Saga ce qui s’est passé dans le bâtiment secret gouvernemental avant que cette dernière ne la rejoigne elle et Wake. On y apprend donc tout un tas de choses, comme pourquoi est-ce que le FBC surveillait l’endroit, même si on avait quelques éléments de réponses en notre possession, mais surtout à quoi servait réellement The Lake House. Il s’agissait en fait d’une sorte de centre d’expérimentation dirigé par deux pontes scientifique de l’agence.

À son arrivée sur les lieux, Estevez ne trouve personne, le bâtiment parait abandonné, même si elle comprend bien vite que quelque chose de plus sérieux, de plus sombre, se trame dans les couloirs et laboratoires. Elle se lance alors en quête de réponses et pour ce faire, elle va devoir affronter bien des menaces, dont une qui est proprement terrifiante.

Control 1.5

Et tout nous ramène à Control dans ce DLC. L’esthétique des lieux, qui reprend cette vibe vraiment années 70 de la direction artistique, tout comme ces murs bétonnés blancs, ces bunkers qui servent d’abris, ainsi que l’appareillage typique du FBC, paraissant désuet, mais étant pourtant à la pointe de la technologie. Même certains phénomènes que l’on expérimente au cours de notre visite sont tout droit tirés du jeu de 2019. La colorimétrie rougeâtre fait aussi parfois son retour, alors que l’on revoit un visage assez familier par la même occasion.

La thématique principale tourne d’ailleurs bien autour de la science et de ses dérives, mais sans pour autant laisser de côté celles soulevées dans la licence Alan Wake. Pour être plus précis, il s’agit là de tenter de contrôler l’artiste et son art par l’expérimentation et l’encadrement scientifique. En faisant cela, les deux superviseurs espèrent ainsi parvenir à créer une porte entre notre réalité et celle de l’Antre Noire. Pour ça, ils sont prêts à tout, même remplacer le créateur par des machines censées simuler et reproduire ses œuvres, soit quelque chose de très actuel quand on y pense.

Néanmoins, on reste dans Alan Wake 2, un jeu bien plus horrifique que Control, et on retrouve rapidement une ambiance proche de ce dernier, parvenant même occasionnellement à donner une belle trouille. Le sound-design est soigné et très lourd, et si l’on regrette le retour de ces quelques jumpscares putassiers que l’on n’appréciait déjà pas plus que ça il y a an, l’ensemble est de très haut niveau. L’atmosphère qui se dégage des cinq principaux étages de The Lake House est proprement incroyable.

Alan dans le style

Le reste est très classique. En termes de gameplay, rien ne change, et si une nouvelle arme est au programme, elle n’est destinée réellement qu’à un seul type d’ennemi, et ne remet donc rien en question. Cependant, il faut tout de même mettre en avant que l’aventure est bien rythmée, les temps morts sont clairsemés, et lorsqu’ils interviennent, c’est tant mieux, parce qu’il n’est pas rare que l’on ait besoin de souffler pour reprendre des forces et continuer. Car il n’est pas si simple que ça ce DLC, et vous demandera de connaitre sur le bout des doigts chaque particularité du gameplay d’Alan Wake 2.

Aussi, s’il ne dure pas plus de quatre heures, The Lake House recèle bien des secrets, dont un en particulier, qui présente sans aucun artifice ce que serait Control 2, via carrément un teaser. Une belle surprise pour les fans de Remedy, surtout que ce contenu fait le pont entre l’original et sa future suite, puisque l’on apprend quelques détails croustillants sur ce qui s’est passé après les événements du premier, et tout n’est pas rose pour le FBC.

Mais malheureusement, tout n’est pas parfait non plus. Le seul boss du DLC est absolument infâme, et n’est donc pas particulièrement plaisant à combattre. Et si le périple est bien rythmé, sachant quand faire de l’exposition et quand nous en mettre plein la vue, on aurait apprécié un peu plus de variétés dans ce qui nous est demandé d’accomplir, car cela ne se résume là qu’à remettre le courant et trouver des cartes d’accès, on aura vu mieux. Malgré tout, on ne va pas se mentir, si vous aimez le jeu de base, vous adorerez cette extension.

The Lake House est une franche réussite. Mélangeant les univers de Control et d’Alan Wake, il parvient non seulement à créer un pont aux fondations encore plus solides entre ces deux licences, mais en fait de même avec le passé et le futur de Remedy. Et ce n’est pas là sa seule qualité, puisque l’écriture reste travaillée et très bonne, rendant l’aventure plutôt passionnante à suivre, alors que l’ambiance, elle, est absolument géniale. Alan Wake 2 peut donc dormir tranquille, son dernier chapitre clos en beauté un bouquin ludique qui restera dans les mémoires.