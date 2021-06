Test Super Bomberman R Online – Une explosion presque royale

On connaît tous le principe même de la licence Bomberman : plusieurs joueurs lâchés dans une arène qui se disputent la victoire en s’explosant à coups de bombe. Mais si on vous offrait une expérience similaire, cette fois-ci à 64 joueurs, et en mode battle royale ? C’est ce qu’essaie en tout cas de proposer ce nouvel opus. Super Bomberman R Online a l’air de vouloir innover dans son gameplay en se basant sur un principe similaire à Tetris 99 ou Super Mario Bros 35. Initialement prévu pour Stadia, le titre de Konami a pu sortir sur beaucoup d’autres plateformes, et le crossplay est possible dans les options du jeu ! De quoi réellement impacter l’espace multijoueur du titre.

La version premium, sortie initialement le 27 mai 2021, au prix de 9,99€, a rajouté 14 nouveaux personnages au free-to-play de base, ainsi que la possibilité de créer ses propres parties privées, mais tout ce contenu, que vaut-il vraiment ?

(Test de Super Bomberman R Online réalisé sur PC à partir d’une version premium fournie par l’éditeur)

Un concept sincèrement amusant

Concrètement, il faut faire quoi dans cet opus de Bomberman ? On est lâché dans une zone de jeu avec au début trois autres joueurs dans une grande arène Bomberman classique, le but étant de tuer les adversaires. Jusque-là, rien ne bouge du concept de base. Mais le “problème”, c’est qu’il y a 16 arènes en tout (ce qui nous amène à 64 joueurs), que vous n’avez que deux vies, et que les autres feront tout pour s’emparer de la victoire. Point non négligeable, après un certain décompte, même si personne n’est mort dans votre arène, une phase de déplacement s’enclenche.

Deux arènes se ferment, laissant mourir toute personne restant à l’intérieur, et vous pouvez vous déplacer sur toutes les autres arènes qui restent, en essayant toutefois de récupérer les flammes, les boosts de vitesse, et tout autre bonus que les éliminés auront laissés sur leur passage. C’est fluide, c’est dynamique, les animations ont un certain souci du détail (déplacement en diagonale sur les coins des blocs, capacités des personnages travaillées…) et si votre seule ambition est de performer, vous trouverez très certainement votre compte dans Bomberman Online.

Konami a assez bien géré pour un free-to-play. Le tout est vraiment bien optimisé, car après quelques heures à s’immerger dans le jeu, aucun ralentissement n’est à déplorer, et le sentiment d’urgence, de dynamisme, de rapidité à avoir pour survivre est vraiment bien présent. À ce niveau-là, c’est un sans-faute.

Graphismes et interface free-to-play

Qui dit free-to-play ne dit pas forcément grande ambition, et ça se ressent. Malgré le fait que le jeu peut être vraiment amusant à jouer, que ce soit seul ou avec des amis, l’impression de remplissage saute aux yeux. On a du mal à s’y retrouver avec toutes les informations qui nous arrivent dessus, que ce soit dans le lobby ou in-game. Entre les animations d’attaques, les personnages qui parlent toutes les cinq secondes (voix en anglais), les alertes, les zones de textes en plein milieu de l’écran déterminant les phases, et bien d’autres choses, tout ceci fait qu’on a assez de mal à s’y retrouver, point qui peut rebuter les nouveaux joueurs qui tentent de s’accrocher au titre.

De plus, peu de soin a été attribué aux graphismes pour un battle royale. Entendons-nous bien, Super Bomberman R Online n’a sûrement pas l’ambition d’être le party game le plus beau de sa génération, mais quand vous devez relancer une partie, le fait d’avoir une patte graphique particulière, sur laquelle s’émerveiller pour en relancer une “dernière” après quelques heures déjà passées dessus, est un point à ne pas négliger. Cela contraste beaucoup avec l’impression qu’on peut avoir du jeu, ce dynamisme et ce monde explosif, et ce vide qu’on peut ressentir quand on s’attarde sur les écrans de chargement, les alentours des arènes ou le lobby, qui dénotent clairement du reste du jeu. Le tout reste assez grossier dans son ensemble.

Ambiance sonore (trop) explosive

Quand on joue à Bomberman, qu’est-ce qu’on attend ? Que ça explose ! Nous sommes d’accord, et sur ce point, les musiques et les bruitages de Super Bomberman R Online ne sont pas en reste. Les musiques sont un réel point positif du jeu. Elles sont entraînantes et, pour le coup, retranscrivent bien l’énergie générale du jeu.

La majorité est assez simpliste, sur une ambiance électro qui s’adapte parfaitement au format. Mention spéciale à “Battle 64” et “Set up” qui sont la parfaite retranscription de l’ambiance sonore électro énergique du jeu. Malgré cela, les musiques réellement différentes sont peu nombreuses, et le thème principal de Battle 64 se retrouve dans bon nombre d’entre elles.

Le vrai point négatif de l’ambiance sonore est le peu de répit que nous laisse ce Bomberman. On n’a clairement pas ce “calme après la tempête” que l’on devrait ressentir dans un battle royale. Vous savez, ce calme qui devrait surgir après une partie où vous avez sué, manette moite en main, pour vous permettre de vous remettre de vos émotions. Bien au contraire, le jeu ne vous lâche pas à ce niveau, ce qui peut clairement faire naître un sentiment d’agressivité, pouvant faire lâcher la manette après quelques parties enchaînées.

Pass premium pratiquement indispensable

Voilà le gros morceau : le pass premium. Clairement, c’est un des points clés du jeu depuis sa sortie, rajoutant 14 nouveaux personnages (dont certains de Silent Hill ou de Castlevania pour ne citer qu’eux) et, si vous voulez performer, il faudra clairement acquérir ce pass. Car, de toute évidence, si vous ne vous le procurez pas, vous n’aurez pas accès au Saint Graal que sont les capacités signatures des différentes personnages du bundle, capacités inexistantes sur les bombers de base.

L’achat du pass apparaît alors comme une carte piège “gagner la partie” face à un joueur n’ayant que le mode gratuit.

Avec l’arrivée du pass, de nouvelles catégories (Attaque, Vitesse et Unique) ont fait alors leur apparition, créant de vraies “classes” dans le jeu. Mais revenons-en aux capacités. Alucard (Castlevania) par exemple peut, en appuyant simplement sur A (à la manette), traverser les bombes, capacité qui frustrera vos ennemis qui ne pourront plus avoir le plaisir de vous bloquer entre deux blocs ou deux bombes. Mais si vous optez pour le pass prenium, les perspectives de gameplay, de renouvellement d’expérience et de stratégie s’élargissent drastiquement.

En plus du bundle de personnages, vous pourrez créer vos propres parties personnalisées pour jouer entre amis. Tout est là, les paramètres de parties (durée, nombre de manches, possibilité de désactiver les capacités spéciales…) et même le changement d’arène, ce qui n’est malheureusement pas implémenté dans le mode Battle 64.

Même si c’est un ajout majeur pour toute personne voulant jouer avec ses amis, on peut quand même se demander si éthiquement, faire payer la possibilité de créer un salon privé est moralement correct, ce qui est une critique qui revient souvent chez les joueurs de Super Bomberman R Online.

C’est long, beaucoup trop

Le principe même d’un battle royale, c’est d’enchaîner les parties. Donc le tout doit rester cohérent, fluide, en essayant de limiter au maximum le temps d’attente entre chaque partie, pour ne pas frustrer le joueur. Et c’est un raté. Clairement, à ce niveau-là, Super Bomberman R Online ne tient pas la route. Que ce soit dans le lobby en recherche de partie, dans le choix des personnages, l’attente du lancement et du chargement de partie, tout est beaucoup trop long pour qu’on ait envie de lancer plus de cinq parties d’affilée.

Clou du spectacle à ce niveau-là, il est impossible de relancer directement une partie après avoir perdu ou gagné, vous êtes directement redirigé au menu principal et, après de longues secondes à attendre que vos barres d’expériences se chargent, vous devez relancer une recherche manuelle.

Super Bomberman R Online reste un party game vraiment sympathique si vous voulez vous détendre en fin de journée, que ce soit entre amis ou en solo. Le développement de la formule de base, entre l’ajout du mode Battle 64 et les différents personnages, s’adaptant à la stratégie qui vous convient le mieux, rajoute une vraie plus-value qui n’est clairement pas à négliger. L’univers de Bomberman est bien retranscrit, ça explose, et c’est ce qu’on aime.

Mais le tout nous fait vraiment ressentir un sentiment de “pas fini”. Les temps d’attente pourront clairement vous empêcher de garder la manette en main si votre patience s’estompe après une mort beaucoup trop rapide, et l’aspect visuel du jeu peut vous rebuter si vous avez l’habitude des jeux à gros budgets, ce qui n’est clairement pas l’ambition ici.

Malgré tout, si vous voulez exploser tout ce qui bouge, c’est l’endroit pour, donc Let’s boom them all !