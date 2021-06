Test Iron Harvest: Operation Eagle – Un DLC qui prend de la hauteur

Depuis le mois d’octobre dernier nous pouvons profiter d’un nouveau jeu de stratégie en temps réel développé par les Allemands de chez King Art Games, nous permettant de vivre une uchronie et de voir des méchas se battre au lendemain de la première guerre mondiale. Aujourd’hui nous avons le plaisir de découvrir le nouveau DLC Iron Harvest: Operation Eagle, apportant une toute nouvelle campagne mais également de nombreuses nouveauté à ce RTS.

L’histoire de ce nouveau DLC se déroule après les évènements de Iron Harvest, après la Grande Guerre et introduit l’Union Américaine d’Usonia, une nouvelle faction représentant les États-Unis dans l’univers 1920+. Absente de la Grande Guerre, la nation d’Usonia aura eu le temps de prospérer et de développer ses propres méchas afin de gagner en puissance par rapport aux autres nations ravagées par la guerre.

(Test de Iron Harvest: Operation Eagle sur PC via une copie du jeu fournie par l’éditeur)

Faites place aux unités aériennes

Cette nouvelle campagne inclut sept nouvelles missions et plus de 20 minutes de cinématique afin d’élargir encore plus le lore de l’univers 1920+. Ainsi on y retrouve toutes les fonctionnalités présentes dans Iron Harvest, avec en prime de nouvelles unités qui viendront modifier grandement le gameplay et les stratégies employées. Comme son nom le laisse à deviner, Iron Harvest: Operation Eagle nous permet de contrôler des unités aériennes redoutables.

Tout d’abord le design des mechas dieselpunk est encore une fois particulièrement réussi, que ce soit parmi les zeppelins ou les motos volantes, et nous replongeons dans l’uchronie avec joie et impatience à l’idée de découvrir et essayer toutes les nouvelles unités aériennes. Ces dernières vous permettront de voyager sans encombres, ou presque, sur la carte et ainsi traverser les ravins afin d’accéder plus facilement aux camps adverses.

Si les décors enneigés commençaient à vous ennuyer, la majeure partie des missions de Iron Harvest: Operation Eagle se dérouleront en Arabie et nous laisserons découvrir des étendues arides, avec des dénivelés plus importants permettant ainsi d’opter pour de nouvelles stratégies, impliquant le positionnement en hauteur de vos unités d’infanteries au sol. Là encore les différents designs des nombreux alliés introduits dans ce DLC s’accordent parfaitement avec l’ambiance mecha dieselpunk.

On prend les mêmes et on recommence

Comme dit précédemment Iron Harvest: Operation Eagle dispose des mêmes mécaniques que le jeu principal, malheureusement nous y retrouvons les principaux défauts également, notamment en ce qui concerne l’équilibrage et les soucis concernant l’IA. Bien que les bases ennemies soient armées de défenses antiaériennes, une fois ces dernières anéanties les unités volantes seront beaucoup trop puissantes et laisseront peu de place à la créativité pour remporter facilement les missions.

Ainsi même dans les situations les plus désespérées, avec les contre-attaques ennemies qui arriveront n’importe où dans la map, il sera très facile de reprendre l’ascendant en construisant une grande armée de mechas volants. De plus, il ne sera pas difficile de construire les unités voulues puisque les ressources disponibles restent les mêmes et une fois les raffineries et mines de fer capturées, vous deviendrez littéralement le roi du pétrole.

La lenteur de ces nouvelles unités sera également un frein à votre progression si vous souhaitez combiner des attaques terrestres et aériennes. Effectivement, il sera nécessaire d’envoyer en premier lieu vos unités volantes avant d’envoyer votre armée terrestre qui sera bien plus rapide et qui se retrouvera ainsi plus vite au front, sous le feu des ennemis. Cette lenteur était certes déjà présente sur les mechas terrestres mais semble bien plus importante sur ces nouvelles unités.

Iron Harvest: Operation Eagle apporte de belles nouveautés à l’univers 1920+ sans pour autant corriger les erreurs déjà présentes dans l’histoire principale. Cependant si vous avez déjà joué au jeu, vous vous serez déjà adapté aux différents problèmes liés à la lenteur des mechas, au pathfinding parfois désastreux de l’IA ainsi qu’au group control très peu ergonomique. Ainsi vous pourrez vous lancer sans problèmes dans ces nouvelles missions afin de découvrir les nouvelles unités.

L’ajout des nouveaux alliés est également bénéfique et apporte de nouvelles mécaniques de gameplay via les capacités des nouveaux héros fraîchement arrivés. De plus, les unités volantes apportent un véritable plus aux stratégies et nous permettent de créer de toutes nouvelles tactiques afin de défaire les sombres ambitions des adversaires. L’univers 1920+ est enrichi plus que jamais grâce aux nombreux mechas aériens et saura combler les fans du genre.