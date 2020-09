Test Immortal Realms: Vampire Wars – Sang pour sang tactique

Imaginez une terre gouvernée par des vampires. Pas très chouette de prime abord pour nous humains. Se faire ronger jusqu’à l’os afin de satisfaire ces maîtres immortels pour être ensuite dévoré n’est guère la recette d’une vie heureuse et prospère. Cependant, lorsque l’on se place du côté des suceurs de sang, c’est tout de suite plus sympathique. Et c’est l’expérience que l’on a ressentie lors du test d’Immortal Realms: Vampire Wars, un jeu de stratégie qui, dans sa proposition, essaie de mêler T-RPG et… T-RPG !

(Test de Immortal Realms: Vampire Wars effectué à partir d’une version PS4 fournie par l’éditeur)

Une prise en main difficile

Immortal Realms: Vampire Wars, c’est avant tout un mode campagne centré sur différentes tribus de vampires – les Dracul, qui règnent sur les terres du Warmont depuis des temps immémoriaux, les corrompus et vicieux Nosfernus qui viennent du pays des morts, et la mystérieuse Moroia, des terres gelées du Nord. Ces trois tribus doivent faire face à leurs propres malheurs et épreuves, qu’elles affronteront au cours de leurs campagnes spécifiques.

L’histoire desdites campagnes n’est en soi pas particulièrement remarquable, car jouant sur bon nombre de clichés du genre, le tout sur fond de cinématiques un peu cheap. Trahison, suçage de sang, et lutte de pouvoir entre immortels serviront de prétexte à anéantir tout ce qui ne vous ressemble pas, à grand renfort de stratégie.

En surface, Immortal Realms: Vampire Wars se présente comme un jeu de stratégie traditionnel au tour par tour, avec différentes cartes divisées en différents territoires, et une variété de bâtiments comme des donjons, des villages, ainsi que d’autres lieux comme des grottes ou des lieux de rituels.

Chaque action entreprise sur la carte nécessite un point d’action, dont le total est entièrement réapprovisionné une fois le tour terminé. En accédant aux fonctions des bâtiments, vous pouvez agrandir votre armée avec de nouvelles unités et rassembler des ressources. Bref, le starter pack du jeu de stratégie au tour par tour.

Cependant, le titre arrive à nous surprendre dès le “tutoriel”. Oui, on a mis des guillemets, car le jeu n’est absolument pas ergonomique dans sa courbe d’apprentissage. Les commandes et actions sont expliquées à la vas-y comme je te pousse, et les premières heures risquent d’en rebuter plus d’un. Un vrai point négatif pour un jeu plutôt généreux dans sa proposition.

De la tactique dans la tactique

En effet, le titre incorpore un système de cartes à jouer dans ses phases de gestion et de combats. Une mécanique intelligente qui apporte une bouffée d’air frais à un jeu somme toute classique dans son approche. Ainsi, grâce à ces fameuses cartes, vous pourrez récupérer quelques PV, augmenter la puissance de votre armée, ou même recruter de nouvelles unités. Et croyez-nous, cela ne sera pas de trop dans une campagne aux niveaux assez retors !

L’autre mécanique qui pimentera vos parties, ce sont les batailles tactiques. D’ordinaire dans ce type de jeu, lorsque deux armées opposées s’affrontent, un système de pourcentage définit en amont le vainqueur du vaincu, un peu à la Advance Wars.

Ici, les joueurs sont transportés sur un champ de bataille dans lequel ils doivent déplacer leurs unités, combattre les ennemis et gagner la bataille, apportant du T-RPG dans un T-RPG. Bien que cet Inception apporte une plus grande maîtrise de notre destinée, on reste un peu sur notre faim sur ces affrontements finalement assez classiques. Rien de nouveau sous le soleil, et c’est bien dommage.

L’I.A quant à elle est de qualité et réellement compétente, peu importe le segment du jeu. Un ouf de soulagement pour nous lors du test, qui craignions pour ce jeu solo de finir le titre sans difficulté. Cette dernière vous obligera à utiliser correctement le pouvoir de vos Seigneurs, des Vampires aux capacités spéciales, pouvoirs qui sont représentés, une fois encore, par des cartes.

Chaque Seigneur vient avec son propre ensemble de pouvoirs qui peut être amélioré une fois que l’on a acquis suffisamment d’expérience. Il est donc extrêmement important de constituer une armée avec des unités expérimentées, ce qui, combiné à un Seigneur puissant, permettra de prendre l’avantage au combat.

D’ailleurs, pour avoir critiqué la prise en main au début du jeu, sachez que le titre se rattrape avec quelques idées bien pensées comme celle de pouvoir sauter un combat, si le jeu estime que votre armée est suffisamment puissante pour l’emporter à coup sûr. Excellent pour garder un rythme de jeu constant.

Pour le meilleur et le Vampire

Les éléments stratégiques et tactiques du jeu sont grandement étoffés par les différences entre les trois clans de vampires, qui disposent d’unités et d’arbres de compétences très différents. Certaines des mécaniques concernant les unités sont particulièrement intéressantes, comme la mécanique des mots-clés, qui accorde aux unités des bonus uniques lors de leur recrutement. Le système d’équipement (via une Forge) donne également plus de personnalisation à votre armée, toujours au service de votre style de jeu.

Toutefois, malgré ses nombreux mécanismes et options de personnalisation, Immortal Realms: Vampire Wars conserve une redondance tactique évidente, point faible que l’on retrouve dans bon nombre de T-RPG.

En effet, une fois que vous aurez trouvé une “technique” efficace, vous vous y tiendrez la majeure partie du temps. Ce qui, en dehors du mode campagne, deviendra vite répétitif, notamment dans un mode bac-à-sable pourtant bienvenu.

Comme un bon paquet de jeu de stratégie, Immortal Realms: Vampire Wars n’impressionne pas vraiment avec ses graphismes. La conception des cartes et des unités est acceptable, mais les scènes de l’histoire donnent l’impression d’appartenir à un jeu de la génération précédente, avec des modèles de personnages très simples et des animations maladroites.

Un sentiment d’échec à ce niveau qui se confirme par une interface absolument pas pensée pour la manette, et qui sera source de frustration régulière. Un enrobage maladroit, complété par un doublage qui oscille entre le kitsch et le risible.

Au cours de ce test d’Immortal Realms: Vampire Wars nous avons découvert un T-RPG vraiment à part, destiné avant tout aux connaisseurs. Capable du meilleur comme du pire, le titre n’aura de cesse de vous mettre à l’épreuve (volontairement ou non) grâce à une I.A de qualité, et une prise en main à s’en passer les doigts à la moissonneuse-batteuse.

Assez innovant dans son approche, le titre essaye de combiner plusieurs versions de T-RPG en une, ce qui a le mérite de rafraîchir les formules que l’on voit habituellement. Toutefois, si le titre est de qualité, n’en attendez pas trop, car en dépit de sa bonne volonté, le jeu reste dans le fond un T-RPG classique dont la réussite tactique ne fera qu’annoncer l’arrivée d’une redondance propre au genre.