Test The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics – T-RP pas GG

Afin de comprendre les conditions du test de The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics, revenons un peu en arrière ! En 1982, Jim Henson et Frank Oz ont surpris le monde entier avec The Dark Crystal, un film ne mettant en scène que des marionnettes, donnant un rendu unique à une œuvre qui nous a emmenés dans le monde sombre et étrange de Thra. Le film est rapidement devenu culte pour beaucoup de jeunes de cette génération, et leurs enfants, qui s’en souviennent avec beaucoup d’affection. C’est pourquoi cela fut un événement lorsque l’on apprit que, plus de 35 ans plus tard, la saga allait revenir avec un prélude sous la forme d’une série télévisée produite par Netflix.

The Dark Crystal: Age of Resistance a été, sans aucun doute, l’une des séries les plus qualitatives et fortes visuellement de l’année dernière, grâce notamment au système de marionnettes conservé. Tout au long de ses dix épisodes, les scénaristes ont su élargir le monde de Thra, lui donnant une richesse, une profondeur, une complexité et une cohérence que nous avons rarement rencontrées sur un préquel. L’histoire n’est pas en reste non plus, puisqu’elle traite de sujets durs et parfois difficiles avec beaucoup de goût, ce qui lui a permis de toucher aussi bien les fans de la première heure, que les nouveaux venus.

À la surprise de tous, la société de production a annoncé de manière inattendue que la série aurait son propre jeu vidéo avec The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics, un titre déjà disponible dans les magasins numériques de Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 et PC. Il est de plus développé par BonusXP, un studio connu et reconnu pour ses adaptations de séries Netflix en JV (notamment Stranger Things).

(Test de The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics réalisé sur Switch avec une version fournie par l’éditeur)

Final FanThrasy Tactics

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un jeu de stratégie et de rôle au tour par tour dans le plus pur style de Final Fantasy Tactics, une œuvre qui s’en inspire sans chichi. Nous devons donc déplacer nos unités sur certaines cartes comme un échiquier pour les positionner à des endroits qui nous donnent un avantage stratégique et nous permettent d’éliminer nos adversaires avec son lot habituel de chance, de probabilités et de réussite. Et si les FF Tactics et autres Tactic Ogre avaient réussi à porter aux nues ce qui était à l’époque un sous-genre du RPG, The Dark Crystal: Age of Resistance – Tactics (que l’on renommera TDC Tactics par commodité) n’arrive hélas pas à la cheville de ce chef d’œuvre presque intemporel.

Tout d’abord, la narration. Confuse au possible, elle reprend toutefois correctement la première saison de la série Netflix, et premier problème, si vous n’avez pas vu la série, ou si vous ne connaissez pas un tant soit peu l’univers de The Dark Crystal, vous vous perdrez très rapidement, tant la progression scénaristique est maladroite, à l’instar du chara-design. Pourtant l’un des points forts de la série, le développement des personnages (héros ou non) a été très mal transposé, et de facto, cela empêche tout réel attachement aux protagonistes. Ce qui nous amène au deuxième problème (ce coup-ci très subjectif) : ce jeu n’est vraiment pas facile d’accès pour les néophytes.

Comme il s’agit d’un produit sous licence, nous aurions pu parier sur l’inclusion de séquences extraites directement de la série qui nous aideraient à entrer dans son histoire et nous donneraient une meilleure idée de ce qui se passe, mais ce que nous trouverons à la place, ce sont des dialogues pauvres et simples dans des encadrés de texte avec des illustrations statiques et aucun doublage d’aucune sorte. Un véritable gâchis si l’on considère la superbe distribution du spectacle dans sa version originale, avec des acteurs de l’envergure de Mark Hamill, Simon Pegg, Alicia Vikander, Mark Strong, Sigourney Weaver, Lena Headey et Tager Egerton, entre autres.

Vous pensez peut-être que ce n’est qu’un détail, mais à cause de sa narration et de sa mise en scène, le jeu a perdu toute la magie de cet univers. Nous sommes donc face à un titre qui est incapable de nous immerger dans Thra et de reproduire les sensations que nous avions en regardant la série sur laquelle il est basé.

La seule motivation qu’il nous reste en tant que joueurs est donc de contrôler nos personnages préférés et de mener de grandes batailles à leurs côtés en unissant les clans Gelfling pour résister à la tyrannie des Skekses, ce qui aurait pu être utile si cela s’était vraiment distingué dans le gameplay. Malheureusement, ce n’est pas le cas non plus.

La tagada tactics des gens d’armes

Nous devrons donc surmonter une bonne poignée de missions dans lesquelles nous aurons à faire face à différents ennemis tout en essayant de remplir l’objectif indiqué. En général, il s’agit de nettoyer le champ de bataille, mais vous trouverez également des batailles impliquant l’ouverture de cellules, la course vers une certaine case et même la défaite de puissants boss, sans parler de l’ajout de conditions de défaite telles que l’interdiction de perdre une unité particulière.

Des missions plus étoffées que l’IA de l’ennemi. Mécaniquement très pauvre, l’ennemi prend souvent des décisions assez stupides que vous pouvez utiliser en votre faveur pour leur faire subir des dommages, ce qui est vraiment un handicap dans un T-RPG où, justement, tout le sel vient de la difficulté apportée par les opposants. Cependant, TDC Tactics propose un tout autre ingrédient pour apporter un peu d’excitation aux vieux briscards du T-RPG que nous sommes.

Cet ingrédient, c’est le level-design. C’est probablement l’un des points les plus positifs du jeu, car les développeurs ont essayé de concevoir des zones très variées et différentes les unes des autres, avec des cartes pleines d’obstacles et de pièges uniques qui peuvent être utilisés à notre avantage. Et c’est clairement jouissif par moment car, en fait, les combats de boss finissent par ressembler à des puzzles intelligents, où il faudra trouver un moyen de faire de gros dégâts. De plus, nombre de stratégies que nous devrons suivre contre eux sont exactement les mêmes que celles utilisées par les personnages de la série, ce qui donnera le sourire aux fans de la série.

Cependant, cela ne parvient pas à cacher les nombreux problèmes que l’on rencontre dans le jeu, comme le fait que nos personnages sont limités au niveau tactique. Bien qu’il existe un système de classes très intéressant avec un certain degré de profondeur qui nous permet de débloquer des compétences avancées et de personnaliser nos unités selon nos goûts et nos préférences, au final, nous ne pouvons équiper chaque personnage qu’avec trois d’entre elles. Le problème est qu’il n’y a presque pas de synergies entre ces techniques, ce qui nous empêche de développer de grands combos et favorise le fait que nous choisissons toujours les coups et les sorts les plus puissants dont nous disposons. Au final, les batailles sont extrêmement plates et nous avons toujours l’impression de répéter les mêmes tactiques encore et encore, avec des configurations d’équipement très similaires.

Ce qui aura été aussi une déception lors de ce test de The Dark Crystal: Age of Resistance – Tactics, c’est que rien ne vous poussera à changer votre groupe de base, notamment parce que ceux qui ne participent pas aux missions ne gagnent aucune expérience. Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie que si vous modifiez constamment les membres de votre équipe, vous tomberez bien en dessous du niveau recommandé dans les combats d’histoire, vous obligeant à répéter les mêmes combats optionnels encore et encore pour monter de niveau. Et cela, dans un jeu à 14 personnages où l’on ne peut envoyer que quatre personnages en moyenne par mission pour combattre, est quelque chose qui devient extrêmement fastidieux.

Skekses qu’ces menus

Le roster aura peut-être attiré votre attention en raison de sa petitesse, ce qui nous amène au point suivant : l’ampleur des affrontements. Oubliez les cartes géantes où de vraies armées s’affrontent, car ici tout se déroule dans des scénarios minuscules où nous avons peu de marge de manœuvre, de sorte que le nombre d’adversaires est généralement très similaire au nôtre.

Et finalement, heureusement que les unités sont limitées, parce que le jeu est extrêmement lent ! Pourtant, la vitesse dans l’action est censée être l’un des points forts de ce type de T-RPG, surtout au vu des options à notre disposition. Les animations sont lentes et à peine passables, et l’interface est malheureusement mal pensée. Dans un genre comme celui-ci, il est essentiel d’avoir des commandes et des menus qui réagissent rapidement et efficacement, et qui sont clairs et intuitifs, mais The Dark Crystal: Age of Resistance – Tactics fait exactement le contraire, nous obligeant à passer par de nombreuses étapes supplémentaires pour faire quelque chose d’aussi simple que se déplacer (où nous devons sélectionner le personnage à tour de rôle, ouvrir un menu circulaire et choisir l’option pour se déplacer) à d’autres comme annuler une action qui devrait pouvoir être exécutée en appuyant sur un bouton. Malheureusement, il s’agit d’une faille qui s’étend également à l’interface de gestion et de personnalisation des personnages, ce qui fait des préparatifs de chaque mission un véritable casse-tête lorsque nous naviguons dans des tonnes de sous-menus.

Quant à la durée de vie, n’en attendez pas trop non plus, car l’histoire principale dure entre 8 et 10 heures et la plupart des batailles secondaires que vous rencontrerez visent à acquérir de l’expérience pour améliorer vos personnages, il n’y a donc pas grand-chose à faire au-delà de l’achèvement de l’intrigue centrale. Si le nombre d’heures est plutôt peu élevé pour le genre, on peut toutefois nuancer notre propos car le prix de départ est assez doux et que le ratio temps/argent/divertissement est correct.

Tristesse graphique

La partie graphique suit la même ligne que le reste du jeu, avec des lieux et des personnages assez simples qui sont loin de capturer la beauté de Thra, sans parler de leurs animations ni de leurs effets, bien en dessous des normes actuelles. Au cas où vous envisageriez de l’obtenir à partir d’une Nintendo Switch, rassurez-vous, il fonctionne sans ralentissements même en portable. Toutefois, un problème à noter : la police des lettres est minuscule, prévoyez des rétines de rechange !

Enfin, la bande-son, hormis la bonne surprise de l’écran titre, ne nous laissera que peu de souvenirs, tant les thèmes sont peu variés, et répétés jusqu’à plus soif. Les effets sonores laissent aussi beaucoup à désirer et ne fonctionnent pas toujours ou même parfois ne s’enclenchent pas quand il le faut, et le doublage est pratiquement inexistant, ce qui est réellement dommageable pour les raisons citées ci-dessus.

Ce test de The Dark Crystal: Age of Resistance – Tactics aura été une grande déception en tant que fan de l’ambiance merveilleuse de la série, mais aussi en tant qu’amoureux du T-RPG. C’est loin d’être un désastre, heureusement, mais le jeu est passé complètement à côté de l’essence de la série, avec des batailles oubliables, et une prise en main fastidieuse malgré sa simplicité. Une erreur de passage peut-être pour bonusXP, qui nous a pourtant habitués à adapter les séries Netflix plutôt correctement.