Tekken 7 – Non, la nouvelle combattante n’est pas Ciri !

On vous en avait fait part fin février, Bandai Namco préparait le terrain pour l’arrivée d’une nouvelle combattante dans le roster déjà bien garni de Tekken 7. Polonaise, cette femme dont on ne voyait pas le visage distinctement montrait tout de même certains signes de ressemblance avec une certaine Ciri de la saga The Witcher de CD Projekt. Une cicatrice sur l’œil et des cheveux cendrés ont suffi à faire enfler la rumeur sur le net.

Eh bien malheureusement il n’en est rien. Il ne s’agit donc pas là de Ciri et si ressemblance il y a, on y voit plus un hommage ou un clin d’œil des développeurs japonais qu’un réel lien de filiation entre les deux femmes. Ce nouveau personnage inédit (!) se prénomme donc Lidia Sobieska et est le dernier combattant du Season Pass 4 de Tekken 7.

Première ministre de son pays, elle se bat avant tout pour la justice et le bien de son peuple frappé de plein fouet par la guerre lancée par Mishima Zaibatsu. Ayant une affinité toute particulière avec l’art martial qu’est le karaté, elle remporte son premier championnat du monde dans la discipline à l’âge de 18 ans. Voilà son histoire.

La perte de son père a renforcé son intérêt pour la politique, passion familiale. Lidia a fait preuve de grandes qualités dans les deux domaines, participant et remportant son premier championnat du monde de karaté à 18 ans, et plus récemment en étant l’une des plus jeunes étoiles montantes de la scène politique polonaise. La guerre déclenchée par la Mishima Zaibatsu affecte grandement la Pologne et elle est déterminée à régler la situation de ses propres poings.

Un personnage aux ambitions intéressantes qui tranchent un peu avec les dernières arrivées. En plus de Lidia, un nouveau stage fera son apparition, celui de Paradise Island, qui comme son nom l’indique si bien est une île paradisiaque avec une jolie plage et un grand complexe touristique, prêt à accueillir les plus terribles combats. Ces deux contenus seront distribués aussi bien dans le Season Pass qu’en DLC distinct, soit les 18 et 19ème du jeu.