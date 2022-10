Team Ninja, le Japon à l’honneur.

Le japon et ses environs, très souvent représentés dans les jeux vidéo, reviennent encore une fois sur le devant de la scène. Il y a peu, nous découvrions par exemple Ghost of Tsushima et récemment nous avons appris la création d’un nouveau Assassin’s Creed (Red) axé sur le Japon. Mais ce n’est pas tout car un autre studio habitué aux ambiances asiatiques s’apprête à dégainer le katana de son fourreau, il s’agit de la Team Ninja.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Team ninja est un studio de développement japonais qui a notamment réalisé les séries Dead or Alive, Ninja Gaiden ou encore Nioh. Nous permettant d’incarner tour à tour un ninja ou un samouraï, ils savent y faire, et justement leurs deux nouveaux projets ne s’éloigneront pas trop de l’archipel !

On commence avec Wo long : Fallen Dynasty, prévu pour début 2023, qui nous envoie directement dans la chine des années 200. Il s’agit d’un Souls-like qui reprend les bases des Nioh en améliorant le concept avec des cartes décrites comme plus verticales et un système de combat qu’on nous promet plus dynamique. De plus, les joueurs pourrons utiliser de puissants arts martiaux, quelques armes typiques de l’époque comme le guandao ainsi qu’invoquer des animaux totems tirés de la mythologie chinoise.

Second titre, avec une date de sortie fixée pour 2024, Rise of the Ronin ou l’on est de retour au pays du Soleil Levant, pendant l’époque d’Edo (1600-1868). Nous sommes ici sur un action-RPG en open-world ou l’on incarne un ronin (un samouraï sans maitre) qui va devoir évoluer dans un japon en pleine modernisation. Nous avons encore peu d’infos sur ce jeux mais sa promesse est celle d’enchainements spectaculaires lors des combats, d’une histoire profonde avec des choix impactant le tout dans un environnement immersif. Pour rappel, ce jeu est prévue pour être une exclusivité PS5.

Préparons-nous comme il se doit ! Bouquinons l’Art de la guerre de Sun Tzu, révisons notre Bushido et gardons nos yeux rivés sur l’Est pour les années qui suivent…