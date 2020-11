Ubisoft victime de swatting – Définition d’une pratique toxique

Un 13 novembre aux allures de mauvais souvenirs. C’est un peu le ressenti que l’on a eu hier lors de l’annonce d’une prise d’otage dans les locaux d’Ubisoft Montreal, quelques années après les attentats du Bataclan. Une tranche de vie éprouvante pour tout une équipe qui a néanmoins connu une fin “positive”. En effet, bien loin d’une attaque à main armée, le studio canadien a été victime de “swatting“. Une pratique courante dans le monde du stream que l’on évoque avec vous aujourd’hui.

Bon, tout d’abord, définissons la notion de swatting. Il s’agit d’une pratique (hélas plutôt courante) qui consiste à faire croire aux forces de l’ordre qu’un problème grave se situe à une adresse précise dans le but de les faire intervenir sur place, et donc de nuire à la personne visée. Une sorte de “canular” qui tire son nom du SWAT (l’équivalent du GIGN au U.S.A), et qui s’est popularisée dans le milieu du gaming, en particulier chez les streamers présents sur Twitch.

Le swatting, outre le déplacement inutile des forces de police, est une forme de harcèlement moderne, et est généralement utilisé dans le cadre d’une vengeance, ou tout simplement pour nuire à une personne que l’on déteste. Dans le cas des streamers, on peut citer Sardoche, ou plus anciennement Domingo, qui ont vu leurs live s’interrompre à cause de l’irruption de la police dans leur domicile. Une action stupide donc, qui en plus peut se révéler particulièrement dangereuse et traumatisante pour les victimes.

Un fait qui se vérifie malheureusement auprès des événements d’hier, et dont les salariés d’Ubisoft ont fait les frais. À l’heure où le terrorisme inquiète les foules, user de telles pratiques, peu importe le message à faire passer, est inconcevable… Et juridiquement répréhensible de 45 000 € d’amende et de 5 ans d’emprisonnement. Ce qui fait cher la vendetta fumeuse.