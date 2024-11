Le fondateur de Summer Eternal attaqué en justice par d’autres successeurs spirituels de Disco Elysium

Il y a du remue-ménage parmi les successeurs spirituels de Disco Elysium. Argo Tuulik, scénariste clé de l’œuvre originale et cofondateur de Summer Eternal, le studio le plus prometteur parmi les héritiers de ZA/UM, est impliqué dans une bataille juridique.

Il est poursuivi par Riaz Moola, président du conseil d’administration de Longdue (un autre studio se revendiquant de l’héritage du CRPG culte), avec une injonction qui l’empêche de travailler sur son nouveau projet jusqu’en avril 2025. Des liens semblent aussi apparaitre entre Moola et Dark Math Games (studio derrière XXX Nightshift), tandis que ZA/UM semble également impliqué dans l’affaire. Accrochez-vous, sacré bordel en approche.

Tout d’abord, un peu de remise en contexte : Argo Tuulik, l’un des piliers de Disco Elysium, a été licencié de ZA/UM en février dernier, en même temps qu’environ 25 % des effectifs du studio. Dans une interview accordée à GLHF.gg à cette époque, il révélait, aux côtés de Dora Klindžic (autre scénariste de Disco Elysium et désormais associée à Summer Eternal), que plusieurs projets de ZA/UM avaient été annulés. Plus inquiétant encore, de nombreux témoignages dénonçaient des pratiques toxiques au sein du studio.

Harcèlement moral et sexuel et gestion dysfonctionnelle sont au programme, accusant principalement Tõnis Haavel, producteur, manager sénior, et accessoirement condamné en Estonie pour fraude à l’investissement pour une affaire immobilière en Azerbaïdjan.

Tout ceci fut le dernier clou dans le cercueil de ZA/UM, après le génialissime documentaire de 2H30 de People Make Games (portant sur le chaos régnant au sein du studio après la sortie de la Final Cut), datant de mai 2023. Depuis lors, Tuulik qualifiait l’ambiance et le changement de culture chez ZA/UM avec des mots forts :

« C’est comme passer de l’Union soviétique à la Fédération de Russie fasciste. » – (traduit par l’équipe)

Aujourd’hui, nous comptons plusieurs projets se revendiquant héritiers de Disco Elysium et impliquant des personnes ayant travaillé sur sa version originale. Ceux qui nous intéressent sont Longdue, Dark Math Games et Summer Eternal, trois studios qui ont d’ailleurs fait leurs annonces respectives le même jour : le 11 octobre 2024.

Argo Tuulik, derrière Summer Eternal, est donc attaqué en justice par coGrammar, l’une des sociétés de Riaz Moola, un bourgeois entrepreneur du milieu de la tech, ex-Google, apparu dans une liste de Forbes et PDG de plusieurs entreprises. Ce dernier est donc l’un des fondateurs et investisseurs de Longdue, mais aurait aussi un lien avec Dark Math Games, d’après PC Gamer. Le scénariste de Disco Elysium, dans l’un de ses tweets, affirme ne pas être en conflit avec ce studio-là, et même que Moola en aurait aussi contre eux.

Venons-en à ces fameux tweets de Tuulik. Ils comportent des documents sur les actions juridiques prises contre lui, mais on apprend surtout qu’il est aussi attaqué par ZA/UM en même temps pour « violation de contrat, violation de confidentialité et atteinte aux droits d’auteur ». Voici ses mots sur X :

« J’ai des nouvelles infos. GoGrammar, au nom de Longdue et Moola, m’a poursuivi en justice et a obtenu une injonction contre moi, m’empêchant de travailler sur tout ce qui est lié à Summer Eternal jusqu’en avril 2025.

J’ai également reçu des menaces juridiques infondées de la part de ZA/UM, avec qui Moola collabore contre moi, Dora, Summer Eternal et Dark Math Games.

Aujourd’hui, j’ai appris que la presse reçoit des rumeurs anonymes insinuant un conflit entre moi et Dark Math. Ce n’est pas le cas. Cette alliance ZA/Moola—Riaz/UM est derrière mes difficultés juridiques et mon récent silence. » – (traduit par l’équipe)

En réponse à ce thread, Longdue a écrit un long communiqué affirmant qu’un « juge indépendant a statué en notre faveur lors d’une audience qui s’est tenue il y a un peu plus d’une semaine. » Le studio dément être en lien avec ZA/UM dans cette affaire juridique et affirme même que Tuulik a participé à la pré-production de Longdue, ce qu’il dément totalement sur X, en balançant au passage que c’est la raison pour laquelle il est poursuivi par CoGrammar et non Longdue.

La malédiction et le sabotage entourant Disco Elysium et son lourd héritage ne cesseront donc jamais de se perpétrer ? Malgré les pavés meurtriers lancés à Summer Eternal, il reste de loin le plus intéressant des héritiers, via sa structure novatrice et son manifeste, de l’un des jeux ayant marqué le jeu vidéo comme rarement. Attendons de voir comment l’affaire évolue, parce que visiblement, ce tumulte est loin d’être terminé.