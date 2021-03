Stud’Live – 48 heures de streaming pour lutter contre la précarité étudiante

Le collectif Stud’Force, en partenariat avec le Secours Populaire Français, a annoncé un événement solidaire nommé Stud’Live qui rassemblera streamers, artistes et divers professionnels (psychologues, nutritionnistes, coachs, entre autres) pour collecter des fonds qui serviront à aider les étudiants français, dont les conditions de vie s’aggravent de plus en plus depuis le début de la crise sanitaire liée à la Covid-19.

C’est donc là qu’intervient Stud’Live, sous la forme d’un marathon de quarante-huit heures qui se tiendra du 12 au 14 mars 2021 et qui sera animé par un groupe de streamers au grand cœur ! Vingt en présentiel dont littlebigwhale et PierreLapin, d’autres comme Davy Mourier et Adrien Menielle depuis leurs chaînes Twitch respectives. D’ailleurs, s’il y a des Streamers parmi vous, sachez que les demandes de participation en distanciel sont encore ouvertes (sous certaines conditions, bien évidemment).

Mais ce n’est pas tout ! Des animations telles qu’un débat sur les bienfaits du gaming, des plateaux thématiques de témoignages mis en scène avec des professionnels de toute branche, des étudiants et un représentant du Secours Populaire seront là pour traiter des sujets concernant le logement, la santé ou encore la psychologie. Et enfin, pour garder un esprit de fête, de solidarité et de partage, deux soirées culturelles sont prévues le samedi 13 et dimanche 14 dans un théâtre à proximité du QG de Stud’Live situé en région parisienne. Tout ce joli programme sera diffusé en multiplateforme sur Twitch, Facebook Live et YouTube.

Si vous souhaitez soutenir Stud’Live, n’hésitez pas à suivre l’événement, partagez l’information autour de vous et pour les âmes les plus charitables, sachez qu’il vous sera possible de faire un don monétaire ou d’acheter des goodies depuis leur boutique. L’argent récolté sera intégralement reversé au Secours Populaire Français et servira à financer des aides matérielles (kits d’hygiène, distributions alimentaires ou encore équipements numériques, indispensables à la poursuite des études) pour les distribuer aux étudiants dans le besoin. Tous leurs réseaux sociaux sont renseignés sur leur site : https://studforce.webian.io/.