Sasanqua – Le nouveau studio de Kenji Ozawa (Visions of Mana) pour une industrie JV plus humaine

Kenji Ozawa, co-directeur du jeu Visions of Mana, ouvre un nouveau studio nommé Sasanqua. Il avait annoncé son départ d’Ouka Studio le 31 octobre dernier. Ce studio, développeur de Visions of Mana sorti l’an dernier et édité par Square Enix, avait quasiment annoncé sa fermeture depuis puisque NetEase, la maison mère, avait annoncé supprimé tous les emplois à l’exception d’une poignée d’heureux élus.

Ozawa explique, dans une interview accordée à Automaton, que la situation actuelle de l’industrie du jeu vidéo l’a incité à fonder Sasanqua. Son objectif principal est de mettre en place un modèle de gestion novateur, axé sur la protection des créateurs. Il déplore le fait que les développeurs soient souvent les premières victimes des échecs, subissant une pression excessive. Ce ne sont pas les nombreuses fermetures de studios qui lui donneront tort, notamment dans l’équipe de développement de Marvel Rivals, également géré par NetEase.

Fort de son expérience et de ses observations de l’industrie, Ozawa affirme que « le management doit protéger les créateurs ». Cela implique de leur offrir un sentiment de sécurité, un élément souvent négligé ces dernières années. Sasanqua se distinguera par une gestion intégrée du management et du développement, rompant avec la séparation traditionnelle de ces deux aspects. Ozawa se dit prêt à assumer la responsabilité des échecs potentiels liés à de mauvaises décisions managériales, et s’assure de disposer des ressources financières nécessaires pour faire face à ces éventualités sans mettre en péril le studio.

Dans un premier temps, Sasanqua se concentrera sur des projets de plus petite envergure. L’ambition à long terme est de créer des jeux plus ambitieux pour PC et consoles. La création du studio témoigne de la volonté de Kenji Ozawa de proposer une alternative aux pratiques actuelles de l’industrie, en plaçant le bien-être des créateurs au cœur de son modèle.