Guide Story of Seasons: Pioneers of Olive Town – Comment avoir des enfants ?

Il y a peu de temps, nous vous faisions découvrir comment se marier au sein de Story of Seasons: Pioneers of Olive Town. Depuis, la vie à deux vous semble plus douce, le travail à la ferme plus léger et les nuits moins solitaires. Néanmoins, peut-être que vous vous intéressez maintenant à la manière d’agrandir votre petite famille. Bien que nous n’ayons pas l’intention de vous expliquer les histoires de choux et de cigognes, nous vous proposons de découvrir un guide afin d’avoir des enfants dans ce nouvel opus de Story of Seasons.

Vous l’aurez sûrement remarqué, mais une fois les dix cœurs de relation atteints et vos vœux avec votre moitié prononcés, la jauge de relation augmente pour atteindre le nombre maximum de quinze cœurs. Afin de pouvoir avoir une progéniture, il va donc falloir vivre un mariage heureux en arrivant au niveau le plus haut de relation. Chaque rang de relation supplémentaire donnera lieu à une cinématique montrant le rapprochement entre votre fermier(e) et sa moitié.

Mais cela n’est bien entendu pas suffisant, puisque d’autre critères seront nécessaires pour obtenir un enfant. Trois événements devront être vécus. Toutefois, il y a de grandes chances que vous les ayez réalisées avant d’atteindre le quinzième cœur avec votre partenaire. Si néanmoins, vous aviez un doute sur leur réalisation, on vous liste ces trois événements nécessaires :

Prendre un petit déjeuner avec votre conjoint : Réalisable après avoir obtenu 10.5 cœurs, cet événement se déclenchera au matin. Votre conjoint commencera alors à aborder la question d’un enfant, et vous demandera votre avis concernant le sexe voulu. Réfléchissez bien à votre décision, car elle décidera du futur genre de votre enfant et ne pourra pas être changée. Prendre le dîner avec votre partenaire : En continuant à progresser dans votre relation, ce second événement devrait se débloquer si vous rentrez chez vous à 19h. Rentrer tard : Étonnamment, rentrer tardivement chez vous aura un effet positif sur le fait d’avoir un enfant. Cet événement ne se déclenchera que si vous rentrez après 23h.

Une fois tous ces critères réalisés, il ne vous reste plus qu’à attendre. En général, la naissance se produit après deux mois et cinq jours. Toutefois, on ne peut pas certifier que la durée soit la même pour tout le monde. Les lutins viendront alors vous chercher et après une cinématique, vous aurez l’occasion de choisir le nom de votre enfant. Concernant son apparence, celle-ci est aléatoire, mais il est à préciser que ses yeux seront les mêmes que celui de votre personnage.