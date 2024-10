Steins Gate – Un Re:Boot en guise de nouveau remake

Mages veut offrir une nouvelle jeunesse à l’une de ses principales licences : quinze ans après la sortie du jeu original, Steins Gate va avoir droit à une nouvelle version augmentée, Steins;Gate Re:Boot. Prévu pour 2025, le studio promet de nouveaux visuels et de nouveaux passages ajoutés à l’histoire. Huke, l’illustrateur de la licence est de nouveau de l’aventure.

Une « nouvelle jeunesse » qui est bien relative : le jeu avait déjà fait l’objet d’un remake en 2018, avec Steins;Gate Elite. Sans changer grand chose fondamentalement, cette version avait eu le mérite de sembler être une version finale de l’histoire en incorporant les visuels de la série d’animation.

La version d’origine, sortie en 2009 sur Xbox 360, semble quant à elle bien lointaine, suite aux différentes sorties du titre sur des consoles plus récentes. Pourtant, c’est bien un jeu de cette époque, avec chacune de ses références et stéréotypes ancrés dans la culture internet du Japon du début des années 2010.

Difficile, alors, de voir au premier abord l’intérêt de cette nouvelle mouture de Steins Gate. Plus que n’importe quel genre de jeu, le visual novel est peut-être celui qui bénéficie le moins des progrès techniques des consoles et ordinateurs, puisque leur qualité ne se mesure qu’à leur histoire et aux choix proposés au joueur.

Une histoire qui, dans le cas de Steins Gate, est reconnue pour sa qualité mais a déjà été racontée un bon nombre de fois, sur autant de supports différents. L’annonce, finalement chiche en information, pose beaucoup de questions quant aux motivations de Mages et Nitroplus dans la création de cette nouvelle version.

Cela ne veut pas dire qu’un projet autour de la licence soit à jeter d’entrée de jeu. Nous le mentionnions, la licence Steins Gate a beaucoup marqué de part la manière dont elle reprenait des références et comportement qu’il était courant de voir sur l’internet des années 2000 et 2010. Un internet qui était contemporain mais qui fait aujourd’hui partie d’un passé souvent fantasmé.

C’est bien ce que représentent les personnages principaux du jeu, cette bande de potes d’Akihabara, un peu paumée. Les personnages cristallisent une culture qui a bien évoluée depuis. On ne reçoit plus Steins Gate en 2024 comme on le recevait en 2009.

Une actualisation du propos, c’est ce qu’il faudrait pour que le titre ait un quelconque intérêt. Steins;Gate Elite, ayant profité d’un récit entièrement animé grâce aux travaux du studio White Fox, nous avait semblé être une version ultime de l’histoire du jeu.

Pour l’instant les promesses de Mages sont bien chiches pour cette nouvelle version de Steins Gate. Cependant, pour peu que l’équipe d’écriture revienne pour cette nouvelle version, et que les changements proposés soient réussis, peut-être aurions nous tort de tuer le projet dans l’oeuf…