Critique Splatoon 3 – Même formule, (presque) même jeu

Splatoon 3 débarque sur Switch après un seconde opus sorti il y a déjà cinq ans. Vue comme la nouvelle proposition multijoueur et compétitive de Nintendo, la licence, bien que jeune, s’est taillée une place plutôt confortable dans le milieu des jeux de tir en équipe. Bénéficiant d’un capital sympathie solide et d’une fanbase qui l’est tout autant, ce troisième opus avait fort à faire.

Splatoon 2 avait déjà poussé le concept dans ses limites, et il semblait bien compliqué de trouver de nouvelles choses à ajouter à la formule. Les développeurs ont-ils ainsi pu trouver des solutions pour rendre la saga encore meilleure ? Il est temps de décortiquer ce nouveau tableau pour en avoir le cœur net.

(Critique de Splatoon 3 sur Nintendo Switch réalisée à partir d’une copie fournie par l’éditeur)

On prend les mêmes et on recommence

Splatoon 3, c’est un peu Splatoon 2. Au-delà de cette phrase, il faut se rendre compte que le fait d’améliorer le concept de base relevait plus de l’envie que de la nécessité. On peut ainsi comprendre pourquoi, au rayon des nouveautés, on se contentera du strict minimum : quelques nouvelles armes, de nouvelles maps et un mode histoire plutôt sympathique. Pour ce qui est du reste, si vous avez déjà joué au deuxième opus, vous ne serez nullement dépaysé.

Les armes inédites sont plutôt intéressantes et ajoutent un petit quelque chose au gameplay du titre. Mention spéciale à l’aspirencre, une espèce d’aspirateur permettant d’absorber des attaques pour pouvoir les renvoyer, qui promet de belles crises de nerfs lors de vos soirées entre amis.

Un arsenal pour les peinturlurer tous

Et c’est avec cet arsenal plutôt conséquent qu’il faudra composer durant vos parties en ligne. Utilisez votre arme principale pour charger la jauge de votre arme secondaire et éclabousser plus efficacement le terrain et vos adversaires. La quantité d’armes et de façon de jouer présentes permettent réellement au jeu de se renouveler sur la durée, à défaut de proposer de réelles grosses nouveautés.

Concernant les modes de jeu, on retrouve la classique Guerre de territoire dans lequel vous devrez mener une lutte acharnée contre vos adversaires pour peindre la plus grande surface dans un temps imparti. Dans la catégorie Anarchie, on pourra également noter les modes tels que Défense de zone où vous et votre équipe devrez prendre possession de zones précises ou encore du mode Guerre des palourdes où il faudra amasser le plus de mollusques.

Le mode coopératif Salmon run, dans lequel vous et vos coéquipiers devez vous battre contre des vagues d’ennemis est également de retour en tant que mode permanent. Mais ce qui intéresse vraiment dans ce Splatoon 3, c’est le mode histoire. Plutôt bien pensé et vous permettant d’affuter vos compétences pour ne plus vous faire rouler dessus durant vos matchs en ligne, il est un passage conseillé pour appréhender le titre pour tous les nouveaux venus.

Splatoon 3 ou la matérialisation de la personnalisation

Le point où Splatoon 3 brille vraiment par bien des aspects, c’est celui de la personnalisation. De nombreuses boutiques seront disponibles dans le jeu afin de concevoir le look de vos rêves et vous apporter divers bonus. Une casquette qui offre un temps de recharge réduit pour l’arme secondaire ou encore un t-shirt vous permettant de subir moins de dégâts dans la peinture adverse, le choix est vaste et il ne sera pas rare de passer quelque temps à parfaire ses atouts.

De même, lorsque vous gagnerez des niveaux durant vos parties, vous débloquerez à la fois de l’XP, mais également des niveaux de catalogues élargiront le choix des boutiques. Soyez meilleurs pour avoir du style, ayez du style pour être meilleurs. Vous pourrez même personnaliser jusqu’à votre acolyte, Salmioche, (du mode histoire).

Vous pouvez personnaliser jusqu’à votre casier, l’endroit où vous rangez votre équipement. Bien sûr, la plastique du titre aide à rendre tout ce côté “addict de la mode” un peu plus appréciable. En effet, graphiquement parlant, Splatoon 3 s’en sort très bien, rendant honneur à ce monde coloré qu’est la ville de cité-clabousse.

Splatoon 3 aurait très bien pu être une extension de Splatoon 2 tant il n’apporte pas grand chose de neuf au concept de base. Cependant, si le titre est votre premier contact avec ce monde, il s’agit de l’opus le plus abouti à ce jour, vous permettant de profiter de l’expérience ultime.

Jeu multijoueur oblige, même si vous auriez pu rester sur Splatoon 2, il y a de fortes chances que les serveurs se vident progressivement, vous obligeant à migrer vers ce nouvel o(cto)pus. Il reste un titre excellent, seul ou à plusieurs, grâce à la présence d’un mode solo solide qui ne s’est pas contenter d’être qu’un gros tutoriel.

Splatoon reste donc indubitablement une licence forte de Nintendo, mais ce dernier devrait laisser la série se reposer quelques temps, histoire de nous prouver qu’il est encore possible de réellement améliorer la formule. En l’état, ce Splatoon 3, même s’il est très bon, ressemble à s’y méprendre à un Splatoon 2 Deluxe Extra.