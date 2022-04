SpeeDons : Année 2 – L’événement de MisterMV démarre fort

La nouvelle édition de SpeeDons a débuté ce soir, pour la seconde année consécutive. L’événement, organisé par MisterMV, suit un concept très simple : pendant 3 jours, et sans interruption, des speedrunners vont briser nos souvenirs d’enfance en traversant le plus vite possible une cinquantaine de jeux (vous pouvez retrouver le programme détaillé sur cette page). Parallèlement, les spectateurs ont la possibilité de réaliser des dons, qui seront par la suite reversés à Médecins du Monde.

L’année dernière, un peu plus de 600.000 € ont ainsi pu être récoltés grâce à SpeeDons pour l’organisation. Joël Weiler, directeur général de Médecins du Monde, a précisé ce soir, au moment de l’ouverture, l’intérêt de ces dons : initier des actions à l’international, que ce soit pour l’Ukraine, ou d’autres drames humains passant à l’arrière-plan, notamment en Centrafrique. Il reviendra demain plus en détails sur ces différents projets.

Contrairement à l’année dernière, cette seconde édition est ouverte au public, et ça change tout. Les échanges entre les spectateurs et les joueurs, stimulés par l’excellente animation des présentateurs, assurent une ambiance hyperpositive. Les phases difficiles (un jeu qui plante après cinq minutes par exemple) deviennent plus supportables pour les joueurs avec le soutien du public, qui sait se montrer silencieux dans les moments plus techniques pour permettre la bonne concentration des compétiteurs.

C’est dans ce contexte que Sagaz, speedrunner parisien, a commencé le marathon de la plus belle des façons en établissant un nouveau record mondial sur Monster Boy and the Cursed Kingdom, avec une stratégie unique, révélée pour l’occasion.

Dans la foulée, Porinu nous a montré tout son talent sur Super Monkey Ball Banana Mania, jeu particulièrement approprié pour saisir le niveau de jeu de tous ces participants. On constate, bouche bée, leurs sens du timing, leurs connaissances des mécaniques de jeu dans le détail, et leurs réflexes hors normes leur permettant de contourner les chemins habituels.

Plus de 30.000 € ont déjà été donnés pour cette seconde édition, en moins de quatre heures, preuve s’il en était besoin de la générosité de cette communauté de joueurs et streameurs.

De notre côté, nous suivrons cet événement de très prés. Avec un programme on ne peut plus varié, incluant notamment Deathloop, Rayman Origins, Sonic Adventures 2 : Battle, Céleste ou encore Super Mario 64, etc… vous devriez pouvoir trouver dans cette sélection éclectique un jeu auquel vous avez déjà joué, que vous découvrirez sous un nouvel angle.

Derrière l’illustration de la persévérance de ces joueurs, le speedrun possède une qualité magique : nous dévoiler tout un pan caché, et un peu mystique, d’œuvres que nous pensions déjà connaître par cœur.