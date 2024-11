Quelles sont les sorties jeux vidéo de novembre 2024 ?

Nous y voilà ! La dernière ligne droite du marathon des sorties jeux vidéo de fin d’année. Encore une fois, ce mois de novembre ne laissera aucun répit à votre portefeuille. Sur quoi allez-vous jeter votre dévolu ? Quels sont les jeux vidéo qui vous donne envie et qui vous feront craquer ? Dites-nous tout ! Ne perdons pas plus de temps et voyons ensemble les sorties jeux vidéo du mois de novembre 2024, nombreuses et au style varié :

Les sorties sur console PlayStation 5

Farmagia – 01/11

Metal Slug Tactics – 05/11

Let’s Sing 2025 – 05/11

Planet Coaster 2 – 06/11

Techtonica – 07/11

Metro Awekening – 07/11

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival – 07/11

Phantom Brave: The Hermuda Triangle Remastered – 07/11

Goat Simulator Remastered – 07/11

Les Fourmis – 07/11

Slitterhead – 08/11

Farming Simulator 25 – 12/11

Tetris Forever – 12/11

Dragon Quest III HD-2D Remake – 14/11

LEGO Horizon Adventures – 14/11

Ravenswatch – 26/11

Les sorties sur console PlayStation 4

Metal Slug Tactics – 05/11

Slitterhead – 08/11

Tetris Forever – 12/11

Ravenswatch – 26/11

Les sorties sur console Xbox Series

Planet Coaster 2 – 06/11

Techtonica – 07/11

Les Fourmis – 07/11

Goat Simulator Remastered – 07/11

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival – 07/11

Slitterhead – 08/11

Farming Simulator 25 – 12/11

Tetris Forever – 12/11

Dragon Quest III HD-2D Remake – 14/11

Microsoft Flight Simulator 2024 – 19/11

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – 20/11

Genshin Impact – 20/11

Ravenswatch – 26/11

Les sortie sur console Xbox One

Metal Slug Tactics – 05/11

Techtonica – 07/11

Tetris Forever – 12/11

Ravenswatch – 26/11

Les sorties sur console Nintendo Switch

Farmagia – 01/11

Metal Slug Tactics – 05/11

Mario & Luigi : L’Épopée Fraternelle – 07/11

Tetris Forever – 12/11

Dragon Quest III HD-2D Remake – 14/11

LEGO Horizon Adventures – 14/11

Stray – 19/11

My Sims: Collection Cosy – 19/11

Goat Simulator 3 – 21/11

On Your Tail – 21/11

Les sorties sur PC

Farmagia – 01/11

Metal Slug Tactics – 05/11

Planet Coaster 2 – 06/11

Les Tortues Ninja – Le destin de Splinter – 06/11

Techtonica – 07/11

Metro Awekening – 07/11

Les Fourmis – 07/11

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival – 07/11

Goat Simulator Remastered – 07/11

Slitterhead – 08/11

Farming Simulator 25 – 12/11

Tetris Forever – 12/11

Dragon Quest III HD-2D Remake – 14/11

LEGO Horizon Adventures – 14/11

Microsoft Flight Simulator 2024 – 19/11

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – 20/11

On Your Tail – 21/11

Void Crew – 25/11

Ravenswatch – 26/11

Voilà qui termine notre bref aperçu des prochaines sorties. Que comptez-vous acquérir sur ces sorties jeux vidéo de novembre 2024 ? Dites-nous tout dans la section des commentaires. Et surtout, bon jeu !