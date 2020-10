Quelles sont les sorties jeux vidéo du mois de novembre 2020 ?

Nous y sommes enfin ! Le mois de novembre est annoncé comme étant le mois le plus compliqué, le plus difficile à vivre de cette année 2020. Il est certain que de nombreux portefeuilles vont souffrir ce mois-ci. Qu’en est la cause ? L’arrivée de le nouvelle génération de consoles. Le moment que tous les joueurs attendaient : la PlayStation 5 et les Xbox Series X|S vont être lancées dans le monde entier.

Le mois de novembre est aussi le dernier mois avant Noël, donc il s’agit de l’assaut ultime des jeux de fin d’année. Les très attendus Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Valhalla, Yakuza: Like a Dragon seront de la partie sur vos grosses bécanes. Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau fera également son show sur Nintendo Switch.

Voici les sorties jeux vidéo pour ce mois de novembre 2020 :

PlayStation 5

Just Dance 2021 – 19 novembre

Mortal Kombat 11 Ultimate – 19 novembre

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – 19 novembre

Marvel’s Spider-Man Remastered – 19 novembre

Assassin’s Creed Valhalla – 19 novembre

Demon’s Souls – 19 novembre

Call of Duty: Black Ops Cold War – 19 novembre

Destruction AllStars – 19 novembre

NBA 2K21 – 19 novembre

Sackboy: A Big Adventure – 19 novembre

GodFall – 19 novembre

Observer : System Redux – 19 novembre

Astro’s Playroom – 19 novembre

Bugsnax – 19 novembre

DiRT 5 – 19 novembre

Devil May Cry V Special Edition – 19 novembre

Watch Dogs Legion – 24 novembre

PlayStation 4

Ponpu – 5 novembre

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – 6 novembre

DiRT 5 – 6 novembre

Assassin’s Creed Valhalla – 10 novembre

Yakuza: Like a Dragon – 10 novembre

Planet Coaster – 10 novembre

FUSER – 10 novembre

Just Dance 2021 – 12 novembre

Bugsnax – 12 novembre

Entrainement Cérébral du Professeur Rubik – 12 novembre

Call of Duty: Black Ops Cold War – 13 novembre

Kingdom Hearts: Melody of Memory – 13 novembre

Hellpoint – 13 novembre

Let’s Sing 2021 – 13 novembre

Mars Horizon – 17 novembre

Cyberpunk 2077 – 19 novembre

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – 19 novembre

Sackboy: A Big Adventure – 19 novembre

Sakuna: Of Rice and Ruin – 20 novembre

Vigor – 25 novembre

Xbox Series

Just Dance 2021 – 10 novembre

FIFA 21 – 10 novembre

NBA 2K21 – 10 novembre

DiRT 5 – 10 novembre

Call of Duty: Black Ops Cold War – 10 novembre

Mortal Kombat 11 Ultimate – 10 novembre

Assassin’s Creed Valhalla – 10 novembre

Watch Dogs Legion – 10 novembre

Yakuza: Like A Dragon – 10 novembre

Devil May Cry V Special Edition – 10 novembre

The Falconeer – 10 novembre

Observer: System Redux – 10 novembre

Gears Tactics – 10 novembre

Tetris Effect Connected – 10 novembre

Planet Coaster – 10 novembre

Xbox One

Ponpu – 5 novembre

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – 6 novembre

DiRT 5 – 6 novembre

Assassin’s Creed Valhalla – 10 novembre

Yakuza: Like a Dragon – 10 novembre

Planet Coaster – 10 novembre

FUSER – 10 novembre

Gears Tactics – 10 novembre

The Falconeer – 10 novembre

Just Dance 2021 – 12 novembre

Bugsnax – 12 novembre

Entrainement Cérébral du Professeur Rubik – 12 novembre

Call of Duty: Black Ops Cold War – 13 novembre

Kingdom Hearts: Melody of Memory – 13 novembre

Hellpoint – 13 novembre

Let’s Sing 2021 – 13 novembre

Mars Horizon – 17 novembre

Cyberpunk 2077 – 19 novembre

Nintendo Switch

Jurassic World Evolution Complete Edition – 3 novembre

Bakugan: Champions of Vestroia – 4 novembre

Ponpu – 5 novembre

FUSER – 10 novembre

Just Dance 2021 – 12 novembre

Entrainement Cérébral du Professeur Rubik – 12 novembre

Kingdom Hearts: Melody of Memory – 13 novembre

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – 13 novembre

Hellpoint – 13 novembre

Let’s Sing 2021 – 13 novembre

Sniper Elite 4 – 17 novembre

Mars Horizon – 17 novembre

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau – 20 novembre

Sakuna: Of Rice and Ruin – 20 novembre

DOOM 64 – 22 novembre

PC

Line Simulator – 1er novembre

SpellForce 3: Fallen God – 3 novembre

Ponpu – 5 novembre

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – 6 novembre

DiRT 5 – 6 novembre

Assassin’s Creed Valhalla – 10 novembre

Yakuza: Like a Dragon – 10 novembre

The Falconeer – 10 novembre

FUSER – 10 novembre

Godfall – 12 novembre

Bugsnax – 12 novembre

Entrainement Cérébral du Professeur Rubik – 12 novembre

Call of Duty: Black Ops Cold War – 13 novembre

Adonis – 13 novembre

Mars Horizon – 17 novembre

Cyberpunk 2077 – 19 novembre

Sakuna: Of Rice and Ruin – 20 novembre

Football Manager 2021 – 24 novembre

Voilà qui termine notre bref tour des sorties jeux vidéo de novembre 2020. Un mois ultra-chargé, vous trouverez certainement votre bonheur. Y a-t-il des jeux dans la liste qui vous font de l’œil ? Allez-vous passer à la next-gen ? Faites-le-nous savoir dans les commentaires.