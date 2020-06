Quelles sont les sorties jeux vidéo du mois de juillet 2020 ?

C’est parti pour les grandes vacances. Oui, déjà ! Certains d’entre vous vont partir dans des endroits magnifiques et vous aurez raison. En revanche, si vous restez tranquilles chez-vous, le mois de juillet vous réserve de belles sorties jeux vidéo. Comme d’habitude, il y en a pour tous les goûts. Du remake bien comme il faut avec Destroy All Humans!, du dépaysement total avec Ghost of Tsushima ou bien optez pour de la couleur éclatante dans Paper Mario: The Origami King. Vous trouverez certainement votre bonheur en ce mois de juillet.

PlayStation 4

Marvel’s Iron Man VR – 03 juillet

F1 2020 – 10 juilley

Sword Art Online: Alicization Lycoris – 10 juillet

Void Terrarium – 10 juillet

Neon Abyss – 14 juillet

Rocket Arena – 14 juillet

Ghost of Tsushima – 17 juillet

Warhammer 40,000 : Mechanicus – 17 juillet

Rock of Ages 3: Make & Break – 21 juillet

Skater XL – 28 juillet

Destroy All Humans! – 28 juillet

Fairy Tail – 30 juillet

Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxi Boost ON – 30 juillet

Castle Storm II – 30 juillet

Xbox One

F1 2020 – 10 juilley

Sword Art Online: Alicization Lycoris – 10 juillet

Neon Abyss – 14 juillet

Rocket Arena – 14 juillet

Warhammer 40,000 : Mechanicus – 17 juillet

Rock of Ages 3: Make & Break – 21 juillet

Skater XL – 28 juillet

Destroy All Humans! – 28 juillet

Castle Storm II – 30 juillet

Nintendo Switch

Catherine: Full Body – 07 juillet

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise – 10 juillet

Story of Seasons: Reunion in Mineral Town – 10 juillet

Neon Abyss – 14 juillet

Void Terrarium – 10 juillet

Aeolis Tournament – 16 juillet

Paper Mario: The Origami King – 17 juillet

Warhammer 40,000 : Mechanicus – 17 juillet

Fairy Tail – 30 juillet

Castle Storm II – 30 juillet

PC

TrackMania – 1er juillet

Little Town Hero – 1er juillet

F1 2020 – 10 juillet

Sword Art Online : Alicization Lycoris – 10 juillet

Death Stranding – 14 juillet

Story of Seasons: Reunion in Mineral Town – 14 juillet

Neon Abyss – 14 juillet

Rocket Arena – 14 juillet

Aeolis Tournament – 16 juillet

Warhammer 40,000 : Mechanicus – 17 juillet

Rock of Ages 3: Make & Break – 21 juillet

Skater XL – 28 juillet

Destroy All Humans! – 28 juillet

Fairy Tail – 30 juillet

Castle Storm II – 30 juillet

Voilà qui termine notre tour des sorties jeux vidéo majeures pour juillet 2020. Nous essaierons naturellement de couvrir le maximum de ces sorties avec des tests complets. En attendant, quels sont les jeux qui vous intéressent dans cette brève sélection ? À quoi allez-vous jouer durant ce premier mois d’été ?