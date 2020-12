Soluce Cyberpunk 2077 – Le guide des romances avec et sans lendemain

Comme dans tout jeu de la sorte (ou quasiment), Cyberpunk 2077 propose de vivre de folles romances avec différents PNJ plus ou moins importants dans le jeu. S’il est possible de coucher avec des prostitués durant le jeu, nous ne parlerons pas là de romance, mais plus de faveurs sexuelles contre un peu d’Eddies (l’argent du jeu).

Pour information, il suffit pour cela de vous rendre dans le quartier de Jig-Jig Street, sorte de quartier rouge dans lequel se trouve des bordels et autres sex shop. Vous y trouverez aussi le plus déjanté des charcudoc d’ailleurs, une sorte de pseudo artiste mégalomane et aussi pathétique qu’immonde…

Ici nous allons nous concentrer sur les romances, les vraies, ou en tout cas qui ne demande pas de dépenser de son argent pour conclure par une belle partie de jambes en l’air. Cela ne demande pas non plus de compétences spécifiques ou un dress code particulier, juste de savoir quoi dire et quoi faire au bon moment.

Certaines histoires d’amour sont courtes, d’autres, plus longues, et l’une d’entre elles est même nécessaires à une mission, alors forcément il va y avoir un petit peu de spoilers dans les lignes qui suivent, mais rassurez-vous, rien de bien méchant et surtout rien qui ne gâchera votre découverte du scénario principal de Cyberpunk 2077.

Les romances sans lendemain

Meredith Stout

La jolie Meredith Stout est aussi vilaine que sournoise et nous invite pour une belle valse au plumard assez facilement. Elle travaille pour une corpo, et plus précisément Militech, et se rencontre lors du prologue et de la mission Flathead, si vous décidez d’explorer l’objectif secondaire nous demandant de la rencontrer. Attention tout de même, il faut faire attention à comment se déroule la suite des événements suite à votre rencontre, car elle peut mourir.

Aussi, nous vous conseillons d’accepter son plan, de prendre ses crédits pour payer le Flathead auprès du Maelstrom lorsqu’elle vous le demande et surtout ne pas nettoyer l’éclat qu’elle vous remet et l’utiliser tel quel. Une fois l’objet de la mission récupéré, elle vous attendra à la sortie de la base du Maelstrom et plus tard en jeu vous invitera à la rejoindre au No-Tell Motel pour passer du bon temps.

Malheureusement, aucune relation complexe et d’importance n’est possible ici et ce sera la nuit torride que l’on pourra passer avec elle.

Rogue Amendiares

Rogue, l’une des Fixer les plus influentes de Night City et dont le QG se trouve à l’Afterlife est à première vue une cible de romance inatteignable et pourtant son passé avec Johny Silverhand peut jouer en notre faveur. Cette possibilité intervient après l’arc narratif de Takemura et Hanako-sama et commence durant la mission Tapeworm.

Après une conversation dense et intense avec Johny, ce dernier va vouloir rejoindre Rogue pour passer du temps avec elle, histoire de se rappeler du bon vieux temps. Il vous demandera alors de le laisser prendre contrôle de votre corps pour atteindre son objectif et c’est exactement ce qu’il faut faire si vous voulez passer une chaude nuit avec Rogue.

Vous n’êtes pas obligé d’accepter dès que Silverhand vous le demande, mais c’est là votre seule possibilité. Après quelques péripéties, vous arriverez au bout du compte à obtenir un “date” avec la dame qui pourra alors satisfaire vos pulsions amoureuses. Là encore, il n’est pas question de vivre une relation sérieuse, ce qui est normal d’ailleurs vu les circonstances, même si tout ceci pourrait avoir une influence sur la fin du jeu.

Les romances durables

Panam (romance pour genre d’homme uniquement)

La belle Panam est un personnage de Cyberpunk 2077 bien plus complexe et attachant qu’il n’y parait au départ. On fait sa rencontre à la suite d’une conversation avec Rogue qui nous donne son contacte afin qu’elle nous aide à abattre un Navi pour y récupérer quelque chose de “précieux” pour V. Tout ceci se fait d’abord dans le cadre de l’histoire principale, pour ensuite déboucher sur diverses quêtes annexes qui peuvent vous mener à une vraie histoire d’amour avec la nomade.

Oui, car elle fait partie des Aldecaldos, un groupe de nomade qui sillonne les États-Unis à la recherche de boulots et de richesses. Des suites de votre mission commune, il y a une certaine marche à suivre que nous allons vous détailler, mais attention tout de même, Panam est strictement hétéro et vous ne pourrez pas arriver à vos fins avec un personnage féminin, même si rien ne vous empêche de flirter un peu.

Voici donc la méthode pour nouer une relation avec Panam :

L’aider à se venger de Nash

Sauver Saul avec elle et lorsque vous êtes bloqué dans la petite maison avec elle, lui faire des avances ouvertes

Dans les deux missions secondaires qui suivent, continuer à lui faire des avances

Enfin, durant sa dernière side quest, vous pourrez conclure à bord du Basilisk

Aussi, cette relation est importante à mener à bien pour les différentes fins du jeu, bien qu’avec Panam votre relation n’en est pas vraiment une…

River Ward (romance pour genre de femme uniquement)

Voilà une romance qu’il est très facile de rater. River Ward est officier de police dans les rangs du NCPD et intervient dans la mission secondaire I Fought the Law lorsque le couple Peralez vous demandera d’enquêter sur la mort du maire de Night City, qui fut assassiné. Un événement comme un autre dans Cyberpunk 2077. Vous pourrez alors le rencontrer pour discuter de l’affaire et de fil en aiguille une amitié et plus si affinité finira par se nouer.

Après avoir finit cette mission secondaire, il vous recontactera pour vous demander de l’aider à retrouver son neveu disparu et qui donne lieux à l’une des meilleures quêtes de Cyberpunk 2077 d’ailleurs, vraiment, alors ne passez pas à côté. Ensuite, une fois ceci fait, il vous invitera à diner et à une balade puis l’heure du choix sonnera et ce sera à vous de décider si vous l’aimez plus que d’amitié ou non.

Il vous demandera après votre nuit passée ensemble si vous désirez établir une relation durable avec lui et bien évidemment, cela aura une influence sur la fin du jeu.

Kerry Eurodyne (romance pour genre et voix d’homme uniquement)

Les connaisseurs de Cyberpunk 2020 vont reconnaitre facilement Kerry, l’un des membres les plus influents du groupe de musique Samurai dont Johny Silverhand est le leader. Toujours vivant en 2077, merci les augmentations, il est possible de nouer avec lui une relation amoureuse avec lui, et on parle là d’une vraie et non pas d’une aventure sans lendemain.

Pour réussir à le rencontrer, il faut absolument explorer les missions secondaires qui concernent Silverhand et Rogue jusqu’à arriver au point de remonter le groupe Samurai pour une dernière scène. Après tout ça, Kerry vous rappellera pour vous proposer une série de quêtes qui vous permettront à la fin d’explorer la possibilité de vous lancer dans une relation amoureuse avec lui.

Une fois arrivé à la mission Off the Leash, vous aurez la possibilité de discuter avec Kerry dans un bar situé sur le toit d’un immeuble. Sans suite, cet essai avorté vous donnera l’opportunité d’en tenter un autre lors de la quête Boats Drinks qui, comme son nom l’indique, vous invite sur un bateau.

Là vous pourrez essayer de l’embrasser et ainsi passer par la suite un bon moment avec lui. Ensuite, il vous sera possible de choisir si vous désirez vous lancer corps et âme dans une idylle sur le long terme avec le monsieur ou non.

Judy Alvarez (romance pour genre et voix de femme uniquement)

Et on garde le meilleur pour la fin, puisque Judy est notre coup de cœur maison. Ravissante, profonde et attachante, c’est un petit bout de cœur qui ne demande qu’à être choyé. On l’a rencontre durant la quête principale et plus précisément pendant le prologue. C’est une experte en BD (braindance) et nous donnera un coup de main pour accomplir notre mission aux côtés d’Evelyne.

Par la suite, elle jouera encore un rôle très important dans l’histoire et on pourra se lancer à ses côtés dans une longue série de missions annexes qui amèneront à une véritable romance. C’est l’un des personnages les mieux écrits de Cyberpunk 2077 et elle sera à tous les coups la chouchoute des romances de tous.

Durant toutes les quêtes principales dans lesquelles elle apparait, il vous faudra abonder dans son sens et vous montrer compréhensive envers ce qu’elle ressent. Une fois l’arc tournant autour d’Evelyne bouclé, Judy vous proposera alors différentes quêtes visant reprendre des mains d’un gang le Clouds, un bar assez olé olé dans lequel les poupées (comprenez prostituée avec un certain standing néanmoins) sont maltraitées.

D’ailleurs, durant la mission appelée Pisces, vous devrez faire un choix qui influera la nature des sentiments que Judy a pour vous. Meiko y cherchera à prendre les rênes du Clouds (en trahissant votre plan au passage) et il faudra ou soit que vous la souteniez, mais que vous n’acceptiez pas son argent, ou que vous vous lanciez dans un combat mortel contre elle. Si vous abondez dans son sens et que vous acceptez son argent, notre belle geek ne voudra plus rien avoir affaire avec vous.

Enfin vient une dernière escapade en compagnie de Judy dans Pyramid Song qui vous demandera de faire de la plongée avec elle. Durant cette dernière vous pourrez conclure votre idylle et décider dès le lendemain si oui ou non vous souhaitez quelque chose de sérieux.

La romance obligatoire

Alt Cunningham

Voici une romance assez spéciale et nous avons hésité avant de la mettre dans ce guide, mais bon, autant faire le plus complet possible. Alt Cunningham est l’une des romances de Johny Silverhand dans sa “vie passée” et joue un rôle important finalement sur l’histoire et l’aboutissement de l’arc principal du jeu. Notre romance avec elle est donc nécessaire pour faire avancer les événements et développer la psychologie de notre alter ego.

Elle est un personnage connu dans l’univers de Cyeberpunk et son apparition en jeu est assez inespérée et plutôt inspirée. Elle n’est pas ce que l’on pourrait croire, mais nous vous laissons découvrir cela par vous même.