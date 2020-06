Deux soldes intéressants à se mettre sous le pad ce week-end sur Switch

Ha là là, le week-end… Ce moment d’ennui où l’on n’a qu’une envie, c’est que le lundi arrive pour retrouver les collègues et le turbin… Non ? Cependant, il s’agirait de pas se laisser dépérir, et pour ce faire, New Game Plus a sélectionné pour vous deux jeux actuellement en soldes sur Switch. Profitez-en, ça ne durera pas.

Raging Justice (à 3.89€ au lieu de 12.99€ jusqu’au 7 juin)

Vous êtes en mal de mandales et de rues glauques depuis que vous avez torché Fight’N Rage, Streets of Rage 4 ou encore Mother Russia Bleeds, et vous avez bien raison. Il vous reste cependant une option que vous n’aviez peut-être pas envisagée : Raging Justice.

Dans notre review, nous avions évoqué un beat’em up de très bon aloi, mais qu’il fallait aborder sans crainte de la difficulté. Heureusement, le jeu, par ailleurs particulièrement joli à l’œil, est jouable en duo canap’, donc si vous êtes en mal de Double Dragon ou Final Fight et avez un pote, un petit frère ou un livreur de pizzas sous la main, n’hésitez pas à vous offrir ce titre qui reçoit une belle promo pour quelques heures, afin de combler votre samedi soir à grands coups de latte.

Divinity: Original Sin II (à 34.99€ au lieu de 49.99€ jusqu’au 11 juin)

Un joli 9/10, c’est ce qu’avait reçu ce jeu lorsqu’il était passé entre les mains de notre regretté rédacteur parti trop tôt (il n’est pas mort, rassurez-vous hein, il a juste changé de voie).

Divinity: Original Sin II n’est pas un RPG conventionnel. Avec son scénario qui varie en fonction de la race de votre personnage et de sa classe, et ses mécaniques très orientées tactique, ce titre est un énorme clin d’œil au jeu de rôle papier, vous savez, ceux qu’on pratiquait jusqu’à 5h du matin autour d’une table avec un Maître de jeu et des D10.

Vous avez donc là la promesse d’une expérience envoûtante et d’une durée de vie colossale. Donc 15€ de réduction pour vous refaire votre week-end de geekitude, ça ne se refuse pas, n’est-ce pas ?

Voilà pour les soldes de ce week-end les amis. Au choix, de la baston de rue ou de l’heroic-fantasy. Ou les deux ? C’est vous qui voyez.