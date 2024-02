Smalland : Survive the Wilds – Le petit rival de Grounded

Depuis déjà quelques temps, les jeux de survie se font la course. Plus beau, plus réussi, plus inventif, toutes les cartes sont bonnes à jouer pour convaincre le grand public. Il arrive que certains concepts parviennent à séduire plus que d’autres, et Palworld ne saurait démentir ce constat. La concurrence devient rude, et il semblerait que tout un chacun ait la ferme intention de devenir le « nouveau Fortnite », ou porte au moins l’ambition d’en chatouiller le succès. Toujours est-il que les britanniques de Merge Games ont bien mesuré l’engouement né autour du genre, et viennent de sortir Smalland : Survive the Wilds, concurrent direct à un certain Grounded sorti il y a 4 ans.

Alors qu’il commençait à se dessiner au travers d’un accès anticipé depuis mars dernier, le monde minuscule s’offre à nous pour de bon en promettant un beau voyage entre les insectes et les champignons. Il semblerait que le jeu ne propose pas de trame à proprement parler, et la survie devient rapidement le seul objectif du titre. Construction de camps, d’armures, domptages de montures ou exploration du monde à plusieurs, le titre promet finalement tous les codes du jeu de survie type.

La comparaison avec Grounded est évidemment vite faite, à la différence que Smalland : Survive the Wilds pose ses décors dans un monde féérique, là où le titre d’Obsidian Entertainment se limite à une arrière-cour. L’univers de la production britannique est alors plus vaste, et les directions empruntées par le monde ouvert rappellerons aisément celles d’Arthur et les Minimoys.

Pas de durée de vie précise pour le titre, l’aventure se plie au bon vouloir du joueur, et la coopération jusqu’à dix joueurs permettra d’élargir les façons de jouer et prolongera de toute évidence la durée de vie de la production. Cependant Merge Games pose une feuille de route, avec des mises à jour prévues dans les mois à venir pour se pencher davantage sur une mécanique ou une autre.

Reste à espérer que le nouveau titre des papas de Bramble : The Mountain King parvienne à survivre, lui aussi. Pour le moment, pas vraiment de doute là-dessus, le studio semble être bien parti pour gérer correctement l’avancée de sa production. Une version physique est d’ores et déjà disponible en magasins pour fêter la sortie officielle du jeu complet, et ce dernier s’étend à plusieurs plateformes, ne faisant pas l’erreur du jeu multi exclusif.

C’est une décision que certains studios peinent à prendre, mais il est certain que plus de joueurs toucheraient à leurs productions si le choix était entrepris. Smalland : Survive the Wilds place l’humain au pied de la chaîne alimentaire sur PS5, Xbox Series X/S et PC, et n’attend que votre réveil pour parcourir le monde à dos de sauterelles.