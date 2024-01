Enshrouded – Le coude-à-coude de Pocket Pair

Ça y est, le coup d’envoi est donné. Après plus de deux ans d’attente, Palworld débarque enfin dans la sphère et lance sa mode. Entre une accusation de plagiat et une potentielle utilisation des IA pour le développement du titre, le « Pokémon avec des flingues » fait polémique, et on constate pourtant que son succès n’en finit plus. En 7 jours à peine, il devient le deuxième jeu le plus joué en simultané sur Steam, et réalise pas moins de 7 millions de ventes.

Et alors même que les joueurs du monde entier sillonnent les routes devenues célèbres du Palworld, il semblerait que les allemands de Keen Games soient entrain de courir après la production de Pocket Pair, puisqu’un nouvel RPG coopératif en mode ouvert vient de voir le jour. Nommé Enshrouded, le nouveau titre de Keen Games se range dans une véritable course au succès, avec la ferme intention de venir chatouiller le titre aux mille pals.

Le studio nous emmène à Embervale, un monde magique rempli de créatures en tous genres et de contrées à explorer. Le titre met en avant la survie, le crafting, la construction de base et la coopération. Des aspects qui viendront rapidement rappeler ceux empruntés par Palworld, tout en adoptant les codes d’un Valheim ou d’un Zelda Breath of the Wild. Il est clair qu’au même titre que la production de Pocket Pair, le jeu va piocher ici et là plein de formules pour donner naissance à une nouvelle aventure.

Le monde d’Embervale est menacé d’extinction par le Shroud, une brume toxique dégradant l’intégralité de la faune et de la flore et donnant naissance à une foultitude de créatures sanguinaires. Vous l’aurez compris, l’avenir du monde repose sur nos épaules, et seul le pouvoir de « la Flamme » saura restaurer sa superbe, un pouvoir auquel notre voyage pourra redonner vie. La trame se montre alors plutôt simpliste, mais il s’avère que le jeu fonctionne, et les deux concurrents se marchent dessus sans cesse depuis quelques jours.

Il faut croire que l’heure est au jeu de survie en ce début d’année, avec une mode qui s’étend à deux univers des plus distincts où chacun propose ses formules à sa manière. L’avantage qu’a Enshrouded est de s’ouvrir à la communauté PS5, ce que Pocket Pair n’a pour le moment pas prévu de faire avec Palworld, qui reste à l’heure actuelle une exclusivité Xbox et PC. Il est certain qu’un jeu coopératif marche mieux s’il s’ouvre à la majorité des plateformes, reste ainsi à espérer que les papas de Palworld acceptent de passer le cap.

Toujours est-il que la concurrence se montre rude ces derniers temps, et il n’aurait plus manqué que « Project Odyssey » (le titre que Blizzard vient d’annuler) voie le jour pour prétendre au titre de jeu du moment. Mais il faut croire que les studios trouvent le filon pour attirer l’œil, puisqu’il suffit de citer The Day Before pour montrer que tous les jeux de survie ne connaissent pas forcément le même succès, et n’est pas Enshrouded qui veut. Le titre de Keen Games est disponible en early access depuis le 24 janvier sur PS5, Xbox Series X/S et PC.