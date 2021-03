Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Accomplissez la vengeance d’Aiko !

L’ère Édo s’ouvre à nouveau devant nous grâce au jeu d’infiltration stratégique de chez Mimimi Games. Presque cinq ans après sa sortie sur PC, Shadow Tactics: Blades of the Shogun marque son grand retour en annonçant la sortie d’un tout nouveau DLC aux airs de standalone. Nommée Aiko’s Choice, cette extension va nous proposer de suivre les aventures d’Aiko, personnage emblématique du jeu, dans des missions qui vont la confronter à son passé.

Délicieusement pointilleux, Shadow Tactics: Blades of the Shogun avait su nous proposer un défi à la fois corsé mais aussi très satisfaisant dans la réussite, notamment grâce à ses cinq personnages offrant une grande variété de gameplay. Aiko’s Choice compte bien marcher sur les traces de son prédécesseur en offrant un gameplay similaire, malgré le fait que le jeu original ne soit pas nécessaire pour se procurer cette extension. On y suivra donc cinq assassins différents dans trois missions principales, et trois secondaires tournant toutes autour du passé d’Aiko.

Concernant la personnage principale, Aiko est une adepte des ninjutsus lui permettant d’accomplir des assassinats à la fois très efficaces ainsi que très malicieux. Avec cette experte du camouflage et de la duperie, vous aurez le choix des armes lorsque vous contrôlerez Aiko ou n’importe lequel des protagonistes, surtout que les environnements sont prévus pour vous laisser un maximum de liberté d’exécution. Mais la difficulté n’est pas mise de côté et les ennemis ne vous feront pas de cadeau, par exemple lorsque vous vous retrouverez dans des lieux bondés ou en très grande infériorité numérique.

Bien que le jeu original soit disponible sur PC et sur console, Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko’s choice ne sera disponible que sur PC à la fin de l’année 2021. Aucune information n’a pour l’instant était transmise concernant une éventuelle sortie de l’extension sur consoles.