Seven Knights – Time Wanderer sort du mobile pour rejoindre la Switch

Netmarble fait ses débuts sur consoles de salon avec un spin-off de sa licence phare : Seven Knights – Time Wanderer.

Si vous êtes amateur de jeu mobile, il y a des chances pour que le nom de Netmarble ne vous soit pas inconnu. Ce studio est l’un des développeurs les plus connus et peut même se targuer de posséder dans son giron des licences célèbres, aussi bien du cinéma/comics (avec Marvel Future Fight) ou même de l’anime (avec leur dernier succès The Seven Deadly Sins: Grand Cross). Bref, le studio coréen a le vent en poupe, mais avant d’en arriver là, il a fallu partir d’en bas. Et c’est ce qu’ils ont fait en 2014 avec leur premier titre : Seven Knights. En 2020, le studio ne cache plus ses ambitions et se lance sur le marché des consoles avec un retour à la base, un spin-off de leur première licence : Seven Knights – Time Wanderer.

Nouveau support n’indique donc pas un retour à la case départ puisque le jeu en question se déroule dans l’univers de l’application tout en proposant une aventure inédite. S’il convient toujours de rencontrer et de faire équipe avec les très nombreux héros de la licence, on accompagnera cette fois le voyage de Vanessa, appartenant à l’ordre des Seven Knights puisqu’elle en est le huitième membre. Cette demoiselle perdue usera de son sablier magique pour voyager dans l’espace et le temps afin de rentrer chez elle. Sur son chemin, elle fera la rencontre des divers personnages de la liste pléthorique de héros de cette licence tentaculaire.

Bien évidemment, vu qu’il quitte le format mobile, pas mal d’éléments ont été revus pour que les joueurs sur consoles puissent prendre leurs marques. Tout d’abord, parmi ces éléments, il faudra dire “au revoir” au système de gacha propre aux jeux free-to-play. Cependant, sacrifier ce système n’en revient pas à réduire le contenu puisque vous pourrez toujours vous allier à de nombreux héros dans votre périple, héros qui se joindront ensuite à votre équipe.

Quant à savoir s’ils restent avec Vanessa pour toujours, nous ne sommes pas encore en mesure de répondre (dans tous les cas, on peut imaginer que l’espace-temps va prendre cher). Enfin, côté confort de jeu, le titre sera adapté au support et prendra donc en compte l’utilisation des boutons. Logiquement, vous pourrez également jouer via l’écran tactile même si l’éditeur n’a rien confirmé sur ce sujet.

Seven Knights – Time Wanderer, c’est dans le courant de l’année 2020 et exclusivement sur Nintendo Switch. Alors, prêt à prendre les armes ? Nous vous laissons à présent en compagnie d’un teaser du jeu qui n’annonce absolument rien.