L’année 2020 aura bien marqué les esprits. On le répète sans cesse, mais avec le coronavirus, notre quotidien a beaucoup changé, de nouveaux mécanismes, de nouvelles règles et un paysage plus que morose sur le plan de l’actualité. Ajoutons à cela le fait qu’on s’est retrouvé contraint à s’isoler pendant plusieurs mois et naturellement, on observe que le jeu vidéo reprend des couleurs, un constat qui s’est d’ailleurs observé sous toutes les latitudes.

Et quand les gamins français sont si nombreux à se retrouver si longtemps devant leurs écrans, ça a de quoi faire flipper les parents ! C’est pourquoi le S.E.L.L (le Syndicat des Logiciels et Loisirs) décide de prendre la parole.

En partenariat avec un collectif qu’il a lui-même lancé, le S.E.L.L lance une nouvelle campagne de sensibilisation. Son but est simple, il consiste à informer les parents des possibilités offertes par les différents supports afin de protéger les yeux chastes de nos chères têtes blondes.

Un mal pour un bien évidemment puisque aujourd’hui, les technologies ne sont pas loin de rattraper la réalité et permettent à présent de dépeindre une violence extrêmement crue ne laissant plus de place à l’imagination. Alors, plutôt que de confronter vos enfants à ces sujets et “plaisirs” d’adultes, et afin de protéger vos propres intérêts (en bloquant l’accès à des services supplémentaires ou à l’achat de micro-transactions), l’organisme vous propose de découvrir des options.

Donc, si vous vous souciez du confort de votre enfant, nous vous renvoyons vers les liens, plus bas dans cet article. Cependant, nous tenons quand même à partager le point de cette campagne que nous jugeons le plus important : jouez avec eux. Effectivement, il y a de fortes chances que vos enfants réclament au Papa Noël des jeux ou des consoles alors, si vous n’en avez pas l’habitude, prenez une manette et partagez un moment avec eux, ça ne pourra pas vous faire de mal !

Voila, c’est tout ce qu’il y a à dire sur le sujet pour le moment. Nous vous invitons donc maintenant à prendre connaissance des options disponibles sur les supports que vous offrez à vos enfants afin de les protéger des différentes agressions que peuvent générer les jeux vidéo. Et quitte à y être, jetez un œil au site de PedaGoJeux pour vous former si vous ne connaissez rien ou peu au medium et que vous désirez savoir ce que vos enfants vous réclament.