Scott Pilgrim – Les boss (vous savez, ceux contre qui on bosse)

Tout le monde l’attendait, il est de nouveau chez nous : le beat’em up dédié à l’œuvre canadienne est à présent dispo sur nos appareils (plus ou moins) récents. De son nom complet Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition nous rapporte enfin des marrons bien chauds, en ces temps de froid et de pluie, et on attendait son come-back depuis sa sortie initiale en 2010.

Nous avions récemment évoqué pour vous dans ces colonnes des éléments cruciaux liés à ce jeu antique qui fait partie, selon nous, du fleuron du genre baston, tels que les magasins (très importants pour ce jeu typé RPG) ou encore les personnages secrets à débloquer. Il est désormais temps de s’attaquer à la moelle épinière de cette œuvre : ses boss.

Moelle épinière pourquoi ? Parce que tout ce qui concerne Scott Pilgrim est axé autour des 7 ex-compagnons (oui oui, on devrait écrire ex-compagn-es-ons dans notre monde de fragiles) de Ramona, que ce soit dans la BD, dans le film, et donc, bien entendu, dans le jeu, où ils font office de boss de fin de stage.

Des boss qui peuvent s’avérer assez punitifs, à moins d’avoir upgrade les caracs’ de votre personnage de choix (Scott, Nega Scott, Ramona, Stephen, Wallace, Kim ou Knives). Quoi qu’il en soit, vous allez en manger plein le museau à votre première rencontre avec ces ennemis plutôt féroces, surtout si vous avez opté pour un niveau de difficulté plus élevé que le basique easy. On vous aide à la tâche.

Petit rappel : vous ne verrez pas affichée la barre de vie de vos ennemis. Seul un clignotement orange de plus en plus rapide vous indiquera à quel point vous êtes proche de la victoire.

Stage 1 : Matthew Patel

C’est un boss que vous allez déglinguer à chaque fois que vous repasserez par ce stage pour accéder aux magasins par la suite, mais la première fois, il risque fort de vous poser problème. Le premier ex de Ramona manie soi-disant le psychisme, mais concrètement, il vous suffira de l’attaquer de manière répétitive, tout en évitant son simili-hadôken, et en ayant conscience qu’il peut bondir à l’autre bout de l’écran quand ça lui chante.

Une fois bien entamé, il se placera au milieu de l’écran et invoquera 4 démones, qui tourneront autour de lui pour le protéger. N’essayez pas de l’attaquer, il sera invincible. Mettez-vous juste à côté des démones pour les frapper, plutôt. Par la suite, il en invoquera encore 2 autres, qui balanceront des salves, mais elles ne vous poseront aucun problème si vous restez en bas d’écran.

Stage 2 : Lucas Lee

En lui-même, Lucas n’est pas trop pénible. Mais il utilise parfois des mobs pour venir vous ronger le crâne, et ça, c’est galère, d’autant que leur nombre augmentera si vous jouez à plusieurs. Certains sont des photographes qui vous bloquent momentanément, d’autres sont des skaters bien relous qui viennent de droite et gauche de l’écran.

N’hésitez pas à sauter pour éliminer tout ce petit monde, mais attention, si vous dézinguez un skater Lucas Lee risque de reprendre sa planche, et il devient de ce fait bien plus compliqué à toucher. Il partira majoritairement en zig-zag et vous ne pourrez pas le frapper pendant ce temps.

Stage 3 : Envy / Lynette/ Todd

Un combat d’ex, puisque Envy est une ex de Scott Pilgrim, et Todd est un des 7 ex de Ramona. Le combat débute par un affrontement contre Lynette, la batteuse du groupe The Clash at Demonhead. Elle se téléporte beaucoup, et si vous jouez solo, vous aurez intérêt à vous focaliser sur elle (en duo, vous pourrez aussi vous occuper de Envy, qui reste en retrait).

Battre l’une ou l’autre de ces demoiselles vous offrira l’opportunité de combattre Todd, qui, après l’avoir facilement éclaté au jeu type Guitar Hero, vous fera traverser des salles entières en cassant les portes, avant de vous affronter à l’extérieur.

Todd peut s’avérer assez déplaisant à affronter. Il parera la plupart de vos coups avec une sorte de bouclier végan, vous délivrera des salves électriques tel Blanka, et sera capable de vous balancer une attaque lourde à la Tetsuo de Akira. Ho, et le vaincre vous accordera une vie supplémentaire, et ça, c’est cool.

Stage 4 : Roxanne

Roxie est la quatrième ex maléfique que vous aurez à affronter, et elle vient conclure un niveau particulièrement chiant, pardon pour le mot. Elle est une sorte de ninja qui est capable de se démultiplier en 4, donc attention à ne pas rester sur son trajet quand c’est le cas.

Elle est également capable de disparaître en laissant une bûche de bois à sa place, comme tout bon ninja, et elle possède également une épée à lame extensible comme Ivy dans les Soul Calibur. Roxanne est un des personnages les plus rapides du jeu, et en multi, elle peut amener avec elle des ninjas pour bien plomber les attaques des joueurs. Elle vient en plus en conclusion d’un stage très relou, donc éclatez-lui sa tronche.

Stage 5 : Les jumeaux, et leurs robots

Les jumeaux constituent les cinquième et sixième ex de Ramona dans Scott Pilgrim (c’est quoi son problème à cette fille, sérieux ??). Avant de les affronter, vous allez devoir détruire leurs robots.

Le premier est un ennemi de petite taille, un peu comme votre personnage ; il ne présente pas tellement de problème, et vous en retrouverez plusieurs par la suite comme ennemi classique. Le second est beaucoup plus massif.

Vous avez ici affaire à un robot géant type Goldorak, qui vous attaquera, soit de près avec ses mains massives, soit de loin avec des missiles ou un rayon dévastateur. Votre priorité sera alors de déglinguer les bras du robot, qui vous attaqueront sans relâche, et risqueront même de vous saisir, dans quel cas il va vous falloir marteler le bouton pour vous libérer.

En usant d’esquive et de violence, vous aurez occasionnellement le dessus sur cette machine de guerre. Essayez de venir full-health et avec un item de soin, parce que cette saleté se reculera parfois dans le background avant de faire pleuvoir sur vous des missiles, quasiment impossibles à esquiver du fait de leur randomness.

Une fois toutes ces machines vaincues, les jumeaux, Ken et Kyle, ne représentent pas un challenge si énorme que ça. Il faudra juste faire attention à ne pas les laisser se réunir, car ils possèdent une ou deux attaques groupées. Si vous en achevez un, notez également que l’autre essaiera de le réanimer. Mais si vous avez bien bossé, d’ici que vous arriviez là, vous serez déjà bien balaise et ces gus ne devraient pas vous poser trop de soucis.

Stage 6 : Nega Scott

Nega Scott, on en a déjà parlé dans notre article sur les persos cachés, c’est la version dark de Scott Pilgrim. Un perso sombre et assez violent, mais qui ne constitue pas dans le jeu un adversaire trop trop balaise, dans la mesure où à ce moment du jeu, on devrait déjà avoir acquis pas mal de compétences, que ce soit en défense, en attaque ou encore en volonté.

Nega Scott est un adversaire rapide et brutal. Il possède une boule de feu, que vous pourrez esquiver en utilisant les commandes dédiées, soit bas bas ou haut haut. Il n’hésitera pas non plus à utiliser son attaque spéciale 2, un coup de genoux qui fait bien mal. Et en outre, il est très fluide et évitera allégrement vos coups simples, alors n’hésitez pas à le pousser dans ses retranchements. Quoi qu’il en soit, venez bien blindé de défense acquise au premier magasin du stage 1, après avoir payé votre dette, et ça passera crème.

Stage 7 : Gideon

Septième ex de Ramona, Gideon ne va pas se laisser démonter sans se battre. Après tout, c’est le boss final du jeu. Un peu comme l’ange à une aile de FF VII. Il passera par trois phases pour lesquelles il vous sera nécessaire d’être bien préparé, donc un conseil : venez avec vos 4 stats (Vol, Def, Vit, For) à 100%, sinon vous allez un peu ramer.

Super Gideon est la première phase. Il a la capacité de se rendre invincible, donc quand il devient rose, n’essayez pas de l’attaquer, ou c’est vous qui allez en prendre plein la quiche. Parfois vous le verrez quitter l’écran ; vous recevrez alors une pluie de météorites, donc surveillez bien les ombres au sol pour les esquiver en amont. Ou alors, vous recevrez une météorite géante vers la fin du combat, donc comme elle tombera à l’endroit où Gideon a quitté l’écran, fuyez vite le spot.

Gigadeon est la version suivante de cet ennemi. C’est un monstre gigantesque au bas du corps composé des têtes géantes des autres ex, et il va vous en faire baver un moment. Un conseil : n’omettez pas de ramasser le sabre planté juste avant le combat, car il distribue des dégâts considérables.

En début de combat, les têtes vont continuellement essayer de vous empêcher d’approcher en vous lançant des boules d’énergie. Elles sont assez lentes mais comme vous êtes proche, les esquiver est une punition. Qu’à cela ne tienne, avancez toujours plus, et n’oubliez pas de ramasser le sabre à chaque fois que vous tombez, et de slasher ce fumier dès que possible avec.

Une fois les têtes vaincues, vous affrontez le haut du corps ; le monstre protège son cœur avec ses bras, donc il faut attendre l’ouverture. Pas simple, étant donné qu’il utilise aussi ses bras pour vous délivrer des patates de manouche qui vous jettent hors de l’écran ; de plus, le sol se détruisant au fur et à mesure, il ne reste plus guère de marge d’action. Courage, et en espérant que vos stats sont au max comme dit plus haut ; si ce n’est pas le cas, farmez un peu avant de venir, et achetez la blinde de vies supplémentaires au premier magasin du stage 1.

Gideon, pour finir, vous semblera nettement plus fair-play à affronter, notamment du fait qu’il ne remplit pas la moitié de l’écran, mais est un personnage comme le vôtre. Ce qui ne veut pas dire que le combat sera une promenade de santé, car il est très rapide et dispose d’attaques à distance vous empêchant parfois de venir lui coller une mandale ou deux. Il peut même contrer vos propres attaques, ce qui vous assènera pas mal de dégâts. Patience et observation seront les maîtres mots. Courage : c’est le dernier combat avant de voir la fin du jeu Scott Pilgrim ! Que vous aurez hâte de reterminer à nouveau avec un autre personnage ! Bonne baston les amis…

NB : Il reste également un boss qui apparaît au hasard sur la map, Mr. Chau, mais nous l’avions déjà évoqué dans notre article concernant les personnages cachés du jeu.