Critique Scars Above – Un sérieux concurrent à Returnal ?

Annoncé une première fois durant la Gamescom 2022, le nouveau titre des serbes de chez Mad Head Games avait refait surface pendant la dernière cérémonie des Game Awards, et avait réussi à en surprendre plus d’un. Et pour cause, une intrigue déjà bien familière depuis la sortie de Returnal en 2021, un titre qui avait emmené ses joueurs à la découverte d’une exoplanète hostile dans la peau de Selene, une voyageuse de l’espace. Ainsi, c’est en ayant la volonté de proposer quelque chose de neuf que Scars Above atterrit dans l’industrie vidéoludique, déjà bien conscient qu’il passe après une production dont on connaît désormais la recette. Et avant de (re)partir dans l’espace, nous préférons vous avertir que le périple n’est pas de tout repos.

(Critique de Scars Above réalisée sur PS5 via une copie du jeu fournie par l’éditeur)

Dans la jungle, terrible jungle…

Dans le monde de Scars Above, vous incarnez Kate Ward, une scientifique membre de l’équipe SCAR, qui s’est écrasée sur une exoplanète hostile et belliqueuse. Et croyez-nous, en termes d’hostilité, nous sommes servis. Car même si le titre se présente comme étant un jeu d’action-aventure sci-fi à la troisième personne, nous nous rendrons compte assez rapidement qu’il s’agira plus d’un jeu de survie qu’autre chose. Que ce soit au niveau de la présence d’une jauge d’endurance chez l’héroïne, des différents climats et altérations de statuts qui impacteront la santé de la jeune exploratrice, ou encore de la tonne de monstres qui vous barreront la route, Scars Above risque de vous donner du fil à retordre à maintes reprises.

Les développeurs ont réellement voulu axer le jeu sur la survie, avec une planète quasiment dépourvue de ressources et remplie d’extraterrestres en tous genres. L’aventure proposera un bestiaire agréablement varié, et la diversité des monstres se ressentira aussi bien dans la difficulté mise en place pour en venir à bout que dans l’inventaire de l’exploratrice, où chacune des armes de l’héroïne sera efficace contre une catégorie de monstres particulière ou infligera plus de dégâts en visant un point faible spécial.

Pour autant, même si le jeu peut être difficile à prendre en main dans ses débuts, il n’en reste pas moins qu’un peu de réflexion et d’adresse vous permettront de venir à bout des quelques boss de l’aventure, et votre périple pourra se poursuivre dans le plus grand des calmes en suivant ce mode de fonctionnement. Sans compter les différentes mécaniques dont disposera l’héroïne. Du dédoublement à la sphère de ralentissement en passant par le bouclier corporel, rien ne pourra réellement vous empêcher de terminer Scars Above.

Kate Ward, sœur d’Aloy

Cependant, il ne faut pas oublier que vous êtes une scientifique partie seule à la recherche des autres membres de l’équipe SCAR, disparus aux quatre coins de l’exoplanète. De ce fait, chacune des découvertes que fera Kate sur cette planète permettra d’en savoir un peu plus sur l’histoire de cette dernière afin d’en connaître les origines. En effet, dans Scars Above, une entité nommée « l’Apparition » vous permettra de venir à bout de vos recherches pour trouver la vérité. Cela ne vous rappelle rien ?

C’est à l’image d’Aloy dans Horizon Zero Dawn que Kate disposera d’un « scan » lui permettant d’écouter des enregistrements laissés par l’équipe SCAR, de déchiffrer des anciennes inscriptions, de remplir son bestiaire ou bien encore de chercher des réponses en analysant des corps. Ainsi, l’aventure reposera plus sur la recherche du passé, et la quête principale se transformera vite en un simple objectif annexe, une quête à laquelle on s’adonne un petit peu quand on a le temps, tant la découverte de l’exoplanète lui fera de l’ombre.

Il sera alors malheureux de voir qu’encore une fois, même si le titre a réussi à apporter du neuf, les développeurs sont partis piocher une mécanique déjà existante pour l’intégrer au sein de leur production. Là où Aloy cherchait à découvrir ses origines dans un monde futuriste mis à mal par l’avancée technologique, Kate cherche à retrouver ses acolytes et à connaître la vérité dans un monde futuriste mis à mal par l’invasion extraterrestre. Un trop plein de similitudes qui ne laisse que peu de place à l’originalité…

Sésame, ouvre-toi !

Mais finalement, ce choix n’a fait que donner naissance à une envie permanente de toujours vouloir en savoir plus sur ce qui nous entoure. Car oui, Scars Above va également mettre en avant l’exploration, qui deviendra elle aussi un des piliers du jeu. C’est simple, dans les moindres recoins de l’exoplanète, vous pourrez retrouver des ressources, des améliorations ou bien encore de l’expérience afin d’acquérir des points d’aptitude. Il est donc important d’explorer correctement les différents lieux que nous propose de parcourir le titre afin de ne rien louper.

Car même si l’arbre de compétences de Kate s’avère assez maigre, sans points d’aptitudes, vous pouvez toujours courir pour accroître votre puissance. Et il en va de même pour les améliorations d’équipement. Puisque chaque arme va s’améliorer au fil du jeu, il est vraiment primordial d’obtenir tous les avantages que propose le jeu. En dehors de cette exploration addictive, le jeu sera truffé d’énigmes.

Lorsque l’on évoquait la réflexion en combat, il faudra également se remuer les méninges devant différents mécanismes qui ne s’activeront qu’en réglant correctement une suite de symboles sur une clé ou bien encore en déplaçant des capsules à l’aide d’une pince. De quoi passer un petit peu de temps (un tout petit peu) sur les différentes énigmes proposées par l’histoire. Une histoire qui, d’ailleurs, verra son achèvement dégringoler sous une incohérence assez perturbante et un combat final bien loin de ce à quoi le périple nous préparait.

Scars Above nous a agréablement surpris. Car même si Returnal et Horizon Zero Dawn lui ont fait la courte échelle, l’aventure n’en demeure pas moins plaisante et le titre parvient à se positionner bien loin du gameplay nerveux de Returnal, en mettant davantage en avant l’exploration et la survie. Le jeu réussit à sortir des sentiers battus de par une direction artistique qui lui est plus que favorable, et nous prendrons part à l’expérience avec un plaisir inchangé du début à la fin. Le studio Mad Head Games nous plonge on ne peut plus aisément dans cette atmosphère pesante et hostile autour de laquelle le jeu gravite.

L’exploration de l’exoplanète sera vraiment addictive, et la volonté de vouloir tout trouver persistera. Malheureusement, les deux objectifs scénaristiques vont venir se faire du coude-à-coude et la quête principale aura tendance à se laisser marcher dessus par l’exploration du monde de Scars Above. L’aventure permettra de cocher toutes les cases, puisque le bourrin comme le tacticien pourront y trouver leur compte, de par des combats jouissifs qui demanderont malgré tout un minimum de réflexion, en particulier en ce qui concerne les boss du jeu.

Enfin, nous ne pourrons qu’être déçus en prenant part à l’affrontement final, auquel personne ne s’attendait. Et malheureusement le jeu propose une durée de vie assez ridicule au vu du potentiel qu’avait l’univers du titre. Cependant, les dernières paroles laissent entrevoir l’arrivée d’un second opus. Mais avant de savoir si Scars Above s’étendra au statut de licence ou bien restera un simple jeu sans suite, vous pouvez dès à présent partir dans l’espace à la recherche de l’équipe SCAR, et du passé.