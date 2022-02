Scalebound – Une seconde chance pour l’exclusivité Microsoft ?

Annoncé lors de l’E3 2014, Scalebound a été annulé définitivement par Microsoft, se privant ainsi d’une exclusivité qui, sur le papier, avait tout pour plaire aux joueurs en mélangeant des combats intenses à la Devil May Cry et de la chasse au gros gibier à la Monster Hunter, le tout en chevauchant un dragon.

Hideki Kamiya, réalisateur de Devil May Cry, a expliqué au micro de la chaîne YouTube Cutscenes qu’à travers un développement tumultueux, le studio en charge PlatinumGames avait vu les choses en grand, voire même trop grand puisque le manque d’expérience des équipes s’est révélé trop important pour venir à bout de ce projet. Même si le studio a su s’en relever, le projet reste l’une des annulations les plus marquantes de ces dernières années et un synonyme de frustration pour les joueurs.

Nous travaillions dans un environnement auquel nous n’étions pas habitués. Nous développions sur le moteur Unreal, mais nous n’avions pas non plus le savoir-faire nécessaire pour construire un jeu basé sur des fonctionnalités en ligne.

Les joueurs n’ont pas été les seuls à ressentir une telle frustration puisque Hideki Kimaya et le directeur du studio PlatinumGames, Astushi Inaba, qui ont gardé ce projet en travers de la gorge, souhaitent relancer le développement.

Kamiya et moi sommes sérieux : nous aimerions vraiment retravailler sur Scalebound. J’aimerais en discuter correctement avec Microsoft. – Astushi Inaba, IGN Japan

Cela dépend uniquement de la décision de Microsoft, tout en sachant que le studio de développement derrière Hitman, IO Interactive, serait actuellement en train de travailler sur un jeu de fantasy exclusif à la Xbox, qui mettrait en scène des dragons.

Reste à voir si Phil Spencer n’est pas trop occupé avec le rachat d’Activision-Blizzard-King pour pouvoir donner à Scalebound une seconde chance qui, de plus, n’a fait que faire perdre de l’argent à Microsoft.

D’ailleurs, ce dernier, dans un interview accordée à Axios, s’est confié sur ses ambitions à venir avec une volonté très forte d’agrandir la base de joueurs des licences fraîchement acquises. Fidèle à lui-même, Phil Spencer explique que son objectif principal est de rassembler toujours plus de joueurs sur le catalogue Xbox. Pour lui, cela signifie rendre le jeu plus accessible ; pour d’autres, cela s’apparente à un monopole qui peut s’avérer dangereux pour l’avenir de l’industrie du jeu vidéo. Même s’il assurait que l’objectif n’était pas de « séparer les communautés », il peut être pertinent de lancer une réflexion autour du monopole qui s’exerce d’ores et déjà infiniment à travers les exclusivités.

Phil Spencer souhaite donc rassembler plus de joueurs sur World of Warcraft, mais ne se cantonne pas uniquement aux licences d’Activision Blizzard puisqu’il est question de Starfield développé par Bethesda, un studio qui était déjà sous la croupe de Microsoft. L’objectif de Phil Spencer serait de faire de Starfield le jeu Bethesda le plus joué de tous les temps.

Espérons pour Astushi Inaba et Hideki Kimaya que Phil Spencer trouve une petite place dans son emploi du temps pour discuter de Scalebound…