Road 96: Mile 0 dévoilé et arrive à toute vitesse

Dans le paysage très fourni des jeux indépendants, certains ont su marquer les esprits plus que d’autres. De l’émergence du milieu avec Braid, Fez ou encore Super Meat Boy, à nos jours où tous et toutes peuvent être à l’origine d’un petit succès, il y a un titre qui aura su créer une forte impression : Road 96. Dans ce road-trip en Petria, où chaque choix façonne votre voyage, le but était d’atteindre la frontière.

Le titre aura laissé son empreinte, surtout grâce à une narration immersive et efficace et un sentiment de liberté que l’on retrouve que rarement dans ce genre de production. Et c’est avec une certaine fierté que Digixart, les développeurs derrière, viennent d’annoncer un préquel qui devrait débarquer bientôt sur toutes les plateformes ayant déjà accueilli le jeu d’origine.

Road 96: Mile 0 se déroulera donc avant les événements du titre d’origine et vous mettra aux commandes de Zoé, jeune adolescente déjà croisée, mais également de Kaito, un tout nouveau personnage (mais pas vraiment). Ils vivent tous deux à White Sands, complexe de luxe où réside l’élite de Petria. D’origine et de convictions différentes, ils vivent chacun dans des quartiers séparé : la partie riche pour Zoé, les moins privilégiés pour Kaito.

Le jeu se veut être avant tout narratif, mais sa particularité réside en la présence de Kaito, un personnage inédit dans cet univers, mais pas dans celui du studio. En effet, ce dernier était le héros du premier titre des français de chez DigixArt, Lost in Harmony (très bon jeu de rythme, on vous le conseille), et fait donc son entrée dans ce nouvel univers. Cette introduction est donc l’occasion de coller une partie jeu de rythme.

La relation entre les deux adolescents évoluera au fil du titre et nous permettra de connaître les raisons qui auront poussé Zoé à fuir de chez elle, approfondissant par la même occasion l’histoire de la nation de Petria que l’on essayait de fuir dans le premier opus. Road 96: Mile 0 débarquera dès le 4 avril 2023 sur PC, PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.