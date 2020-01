Rivals of Aether: Definitive Edition – La Switch prend un Smash-like en plus

Le Smash Bros.-like independant Rivals of Aether prend une version définitive pour sa sortie sur Switch.

Il paraît que quand on aime, on ne compte pas. Malgré l’ajout fréquent de nouveaux personnages, Super Smash Bros. Ultimate ne parvient plus à vous combler ? Vous avez également rongé ses nombreux rivaux et avez soif d’expériences inédites sur votre Nintendo Switch ? On pourrait bien avoir de bonnes nouvelles pour vous. Effectivement, d’ici cet été, un nouveau challenger rejoint la liste pléthorique de rivaux à Smash Bros. : Rivals of Aether: Definitive Edition.

Alors oui, ce titre est loin d’être un inconnu, bien au contraire.”Definitive Edition” oblige, il s’agit en fait de la version complète d’un jeu déjà disponible sur PC (via Steam) et Xbox One du brawler 2D indépendant. Cette mouture Switch emballera donc le jeu de base avec ses 14 personnages jouables (incluant 2 rockstars de la scène “indépendante” : Ori (de Ori and the Blind Forest) et Shovel Knight (du soft du même nom qui lui aussi accueille un Smash Bros.-like)), les différentes arènes et modes de jeu ( mais pas celui permettant de modder ni même un pour en télécharger, bien entendu…), bref tout ce qu’on attend d’une version définitive.

Pour ceux qui n’en auraient jamais entendu parler, Rivals of Aether est donc bien un brawler 2D en pixel-art sorti pour la première fois en mars 2017 sur PC. Il nous offre de découvrir un monde dans lequel s’affrontent des clans en faisant appel aux différents éléments qui régissent ce monde et que nous ne vous listerons pas, vous avez probablement déjà joué à un Final Fantasy ou un de ses dérivés. Si nous évoquions le pixel-art pour le distinguer de sa concurrence, le logiciel se démarque également en reposant son gameplay sur les coups uniquement (en gros, pas de “choppe”). Ainsi, pour tirer son épingle du jeu, il vous faudra apprendre et maîtriser les diverses subtilités, compétences et le timing de chacun de vos personnages.

Tout çaa, c’est très bien mais c’est pour quand ? Vous aurez donc le loisir de découvrir Rivals of Aether: Definitive Edition sur Nintendo Switch dès cet été. Rappelons que le titre est d’ores et déjà disponible sur PC et Xbox One. Et maintenant, un petit trailer pour illustrer tout ça !