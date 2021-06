Relayer – L’épopée intergalactique continue de se dévoiler

Nous vous en parlions il y a quelques jours, Relayer, le RPG real robot du studio Kadokawa Games a commencé sa promotion au pays du Soleil Levant dans un dossier complet de quatorze pages dans le magazine Famitsu. Seulement quelques images et artworks avaient été dévoilés à ce moment là.

Depuis le 27 mai, date de sortie du magazine, la campagne d’informations s’est accélérée : une nouvelle galerie d’images et surtout un trailer ont été communiqués sur ce futur RPG sauce space-opéra. En effet Clouded Leopard Entertainment, le distributeur du jeu, a été particulièrement bavard sur ce titre à venir. Relayer sera donc disponible sur Ps4 et Ps5 avec une sortie physique et numérique simultanée sur les territoires européens, asiatiques et nord-américains.

Il proposera les voix-off en anglais et japonais mais aussi un sous-titrage multilingue (anglais, français, italien, allemand, espagnol, japonais, chinois traditionnel et coréen). Voila qui confirme les ambitions des développeurs pour leur licence qu’il veulent exporter à l’international. L’éditeur et le studio misent sur un univers et une narration forts pour emporter l’adhésion du public, reste à savoir si ces choix audacieux payeront.

L’occasion a également été donnée pour en connaitre un peu plus sur cette aventure interstellaire qui nous était promise comme épique et foisonnante. Il semblerait que nos espoirs ne soient pas déçus car Relayer nous promet de vivre une épopée galactique dans la tradition des grands space-opéras new age.

Relayer se déroule au sein de notre système solaire. Dans un avenir pas si lointain, l’humanité a étendu sa sphère d’influence à Jupiter, la Lune et Mars est y a établi de nombreuses colonies spatiales. L’existence même de l’humanité est menacée par de mystérieux extraterrestres connus sous le nom de Relayers, qui prévoient d’anéantir l’univers. Pour se défendre, l’humanité pourra compter sur des individus aux pouvoirs uniques: les Starchildren. À bord de vaisseaux ou de Stellar Gears, ces courageux héros devront lutter pour le salut de tous.

Du côté du gameplay, Relayer propose aux joueur de participer à de grandes batailles au tour par tour. Chaque unité aura son rôle à jouer au cours des affrontements et celles-ci sont divisées suivant leurs spécialités :

Unité d’Assaut

Unité Tank

Unité Sniper

Unité Scout

La portée d’attaque et l’armement de chaque type varient et les joueurs devront donc se positionner en fonction de la situation de combat pour prendre l’ascendant sur les unités adverses. Les joueurs pourront faire usage de diverses stratégies de combat, comme utiliser la haine pour attirer l’attention de l’ennemi, permettre à certains alliés d’agir comme des leurres ou de repousser les adversaires.

Une multitudes de choix de personnalisation sera disponible pour notre personnage pour lui permettre d’acquérir des compétences uniques qui peuvent faire basculer l’issue des affrontements. Un chose est sûre, le studio nous promet une campagnes haletante et pleine de rebondissements avec une foultitude de quêtes annexes qui auront pour vocation de développer l’univers plus largement que la trame principale.

Il y a de quoi se montrer enthousiaste devant cet ambitieux projet qui promet une aventure palpitante dans un vaste univers aux décors soignés et à la narration digne des classiques du genre real robot. Un RPG aux tons classiques qui, nous l’espérons, réservera son lot de surprises.

Relayer sera disponible sur Ps4 et Ps5 avec une sortie programmée d’ici la fin de l’année 2021.