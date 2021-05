Relayer – Nouvelle étoile dans la galaxie du space opera

Relayer, futur new age space opera développé et édité par Kadokawa Games, a été annoncé dans le Famitsu, une revue japonaise, à paraitre le 27 mai, dans un dossier complet de 14 pages entièrement consacré au jeu. Ce nouveau RPG stratégique s’inscrit dans un sous-genre du mecha, le real robot majoritairement popularisé par la franchise Mobile Suit Gundam, qui n’est rien de moins que la licence la plus rentable de Bandai Namco, un mastodonte de la culture nippone.

Les tentatives pour percer le marché occidental n’ont jamais été couronnées de succès grandiloquents. Bien qu’une solide base de fans existe pour ce style d’œuvre, cela reste à la marge et progresse peu au fur et à mesure des années.

Le style real robot qu’empreinte Relayer existe depuis maintenant 1979 et reste très calibré pour le marché japonais. Ces codes se sont imposés avec la création de Mobile Suit Gundam par Yoshiyuki Tomino qui s’est affranchi de l’image des Super Robots, gigantesque arme de destruction massive, en vogue à cette époque, pour rendre cette imagerie plus plausible et pour donner au robot un rôle plus central mais aussi plus allégorique insufflant ainsi une autre dimension. On peut donc imaginer que Relayer s’adresse aux amateurs les plus avertis du genre en particulier sans chercher à ratisser large, bien au contraire

Paradoxalement, cette catégorie, très populaire au Japon, s’exporte difficilement dans nos contrées. C’est pourtant le pari fou que se lancent les créateurs de God Wars et les premiers informations laissent entrevoir de séduisantes promesses dont des inspirations de la mythologie grecque qui devraient être au cœur des mécaniques du jeu. Relayer se présente comme un jeu de stratégie au tour par tour mettant en scène toute une galerie de personnages aux commandes de robots mobiles ici nommés Stella Gear. Nous serons impliqué dans une intrigue dont les contours n’ont pas été dévoilés mais que le studio a promis riche en ramifications et profonde.

Encore peu d’informations à ce jour, quant à une date de sortie. Nous savons d’ores et déjà que Relayer sera disponible sur PS4 et Ps5. Une nouvelle franchise qui devrait ravir les amateurs et peut-être, qui sait, provoquer un nouvel engouement autour de ce pan trop méconnu par chez nous de la culture nippone. Affaire à suivre.